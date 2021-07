https://cz.sputniknews.com/20210708/americane-investovali-do-kosova-vic-nez-do-afghanistanu-ale-marne-15083456.html

Američané investovali do Kosova víc než do Afghánistánu, ale marně

Američané investovali do Kosova víc než do Afghánistánu, ale marně

Těmito slovy nazval americké investice v rozhovoru pro Sputnik bývalý ministr zahraničí Svazové republiky Jugoslávie (v letech 1998-2000) a předseda Bělehradského fóra za rovnoprávný svět Živadin Jovanovič. Prostředky poskytnuté rozpočtu Kosova mají podobu jak projektů, tak „hotovosti“ a v poslední době také podobu zbraní pro takzvanou kosovskou armádu.V souvislosti s tím připomněl bombardování Jugoslávie letadly NATO v roce 1999, po kterém ani NATO, ani jednotlivé státy, nezveřejnily údaje o prostředcích vydaných na tuto operaci.NATO je průvodce amerických penězPodle Jovanoviče je jedním z hlavních průvodců amerických peněz Kosovu NATO, přes školení teroristů z Kosovské osvobozenecké armády převlečených do uniformy kosovské armády, přes velké dodávky zbraní, které dostává Priština od USA a dalších zemí podporujících nezávislé Kosovo.Doktor mezinárodního práva ze Slovinska Daniel Igrec připomněl, že USA letos poskytly finanční pomoc albánským úřadům Kosova již potřetí.Je přesvědčen, že administrativa prezidenta USA Joea Bidena tím chce ukázat, že hodlá dokončit projekt nezávislého Kosova, a jako největší mezinárodní ochránce takzvaného kosovského státu si dala za cíl pomoc v budování jeho institucí.Kosovo existuje na americké peníze„Washington se snaží posílit segmenty kosovského režimu, které potřebuje, aby ukázal, že takzvané Kosovo je fungující stát jak z politického, tak bezpečnostního hlediska. Nevylučuji, že tyto prostředky budou použity také v jistých hybridních a propagačních účelech proti Srbsku a srbskému obyvatelstvu Kosova a Metohie,“ řekl Igrec.Zároveň ale, ať se Američané všemožně snaží představit Kosovo jako opravdový stát, faktem je, že je to dnes nestabilní systém, zkrachovalý politický projekt, neživotaschopný na dlouhou perspektivu.„Potvrzuje to také analytický článek ve váženém americkém časopisu The National Interest, ve kterém se praví, že USA investovaly za posledních 20 let do kosovského projektu 50x víc vojenské a 25x pomoci než do válkou zpustošeného Afghánistánu, ale navzdory tomu se Kosovo nestalo podle všech příznaků samostatným státem,“ řekl expert.„Nevíme kolik, ale jsme jim za to vděční.“Předseda Kosovské podnikatelské aliance Agim Šahimi neskrývá, že USA pomáhají Kosovu penězi, avšak přesnou částku nepozná.Podle jeho slov je hlavní ekonomickou sférou, do které nejvíc investují Američané, IT sektor, a že kosovská mládež využívá tyto možnosti a prodává „vlastní rozum a znalosti v této oblasti“ velkým firmám a státům.„USA také investují do nových firem, které pracují pro americký trh,“ sdělil Šahimi.Kosovské albánské bezpečnostní síly jsou cvičené, podle jeho slov, jako nejlepší americké jednotky. Washington školí vojenské a další studenty, a Kosovo za to nic neplatí.Pro srovnání uvedeme, že úplná výuka jednoho amerického vojáka je odhadována na přibližně 30-50 tisíc dolarů.Z posledních darů můžeme připomenout, že USA vyčlenily letos v květnu na podporu stability v Kosovu 1,6 milionu dolarů (jež nemají být vráceny) a Ministerstvo zahraničí USA poskytlo v dubnu půl milionu dolarů na vytvoření „alternativních zdrojů informací“ pro uživatele v srbštině, a také na to, aby pomohlo „nezávislým“ kosovským médiím v boji s „dezinformacemi,“ včetně těch „ruských“.Známý bělehradský politolog, doktor věd Dušan Janič, napsal již v roce 2015, že USA vyčlenily v období 2000-2010 na kosovskou „státnost“ 1,4 miliardy dolarů. Zatímco světové společenství investovalo za tuto dobu 40,7 miliardy dolarů.

Brankica Ristič

Brankica Ristič

