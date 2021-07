https://cz.sputniknews.com/20210708/astronomove-objevili-toulave-planety-v-blizkosti-centra-mlecne-drahy-15076357.html

Astronomové objevili toulavé planety v blízkosti centra Mléčné dráhy

Astronomové objevili toulavé planety v blízkosti centra Mléčné dráhy

Za využití starých údajů z dalekohledu Kepler vědci identifikovali čtyři daleké toulavé planety, které ztratily spojení se svými hvězdami a letí osamoceně v... 08.07.2021, Sputnik Česká republika

Vesmírný dalekohled Kepler – lovec dalekých exoplanet – ukončil svou složitou misi v roce 2018. Astronomové však i nadále rozebírají údaje, které shromáždil. Díky dalekohledu Kepler bylo objeveno více než 2 000 dalekých planet a velký počet kandidátů na planety objevených za jeho pomoci čeká na potvrzení. Nedávno byl tento seznam doplněn o čtyři další toulavé planety v okolí centra Mléčné dráhy. Informuje se o tom v článku zveřejněném v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.Toulavé planety opustily mateřské soustavy pod vlivem gravitace masivních sousedů a více méně vykonávají volný let v mezihvězdném prostoru. Předpokládá se, že k něčemu podobnému došlo kdysi také ve sluneční soustavě, podobné objekty jsou mimořádně rozšířené v naší galaxii, i když odhady jejich množství se liší o stupně.Objevit tmavou toulavou planetu je zvlášť těžké, je totiž nutné zpozorovat okamžik jejího náhodného letu na pozadí vzdálenějších hvězd a zaznamenat gravitační mikročočkování jejich záře – zakřivení paprsků gravitací neviditelného objektu. Při hledání podobných signálů se soustředil mezinárodní tým astronomů v čele s Iainem McDonaldem z Manchesterské univerzity na údaje mise Kepler K2.Na jaře a v létě roku 2016 pozoroval dalekohled čas od času početné hvězdy v oblasti galaktické výdutě Mléčné dráhy, a proto si vědci mysleli, že měl dost šancí zaznamenat události mikročočkování. Rozbor údajů z dalekohledu Kepler ukázal přes 20 podobných signálů, z nichž čtyři spojili vědci s malými – o rozměrech Země nebo menšími – toulavými planetami. To svědčí o tom, že podobné objekty jsou skutečně velmi rozšířené.Na rozdíl od těles, která se otáčejí kolem hvězd po pravidelné oběžné dráze, opakované pozorování podobných jevů pro volně pohybující planety je sotva možné, a proto zůstanou navždy ve statusu „kandidátů“. Nedají se zjistit ani podmínky na nich. Jsou tam nejspíše mrtvé ledové pouště, i když podle některých údajů se mohou dokonce i toulavé planety ohřívat vlastními útrobami na zcela přijatelnou teplotu.

