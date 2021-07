https://cz.sputniknews.com/20210708/bourky-v-cesku-napachaly-skody-jsou-i-obeti-na-zivotech--15088990.html

Bouřky v Česku napáchaly škody. Jsou i oběti na životech

Bouřky v Česku napáchaly škody. Jsou i oběti na životech

Českem se k večeru prohnaly první bouřky, které napáchaly škody. V plzeňském kraji za hodinu napršelo více než dvacet milimetrů vody. Kvůli bouřkám na dvou... 08.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-08T19:42+0200

2021-07-08T19:42+0200

2021-07-08T21:29+0200

česko

následky

bouře

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/15000783_0:102:1600:1002_1920x0_80_0_0_cb3195949f17ea228a13938d28fb6fcd.jpg

V důsledku pádu stromu zahynuli muž a žena. Ve vozidle se podle informací nacházely také děti, které utrpěly zranění. Záchranáři je převezli do místní nemocnice. ČTK to sdělila mluvčí jihočeské policie Štěpánka Schwarzová. Hasiči již zasahovali u desítky případů, především na Klatovsku. Nejčastěji čerpali vodu a odstraňovali vyvrácené a popadané stromy. Silný vítr řádil a vyvracel stromy na Klatovsku a Plzeňsku, nejezdí tam vlaky na dvou tratích. Zmiňme, že obě události se odehrály kolem 18.00. Největší úhrny srážek v těchto hodinách meteorologové zaznamenali v Plzeňském kraji. Za hodinu spadlo nejvíc srážek v Nezvěsticích, kde napršelo 21,4 milimetrů vody za hodinu, v Klatovanech naměřili 20,8 milimetru a v Chudenicích na Klatovsku 16,7 milimetru srážek za hodinu. Hodně práce měli také hasiči Středočeského kraje, kteří zasahovali převážně na Příbramsku. Nejčastěji evidovali spadlé stromy na silnicích nebo museli odčerpávat vodu. V Příbrami museli také odčerpávat vodu ze zaplaveného parkoviště. Hasiči obdrželi kolem 25 hlášení souvisejících s bouřkami, více než polovina z nich byla z okresu Příbram. Informovala o tom mluvčí místních hasičů Vladimíra Kereková. Vozovka byla také zaplavená v Říčanech u Prahy, kde byl zatopen průjezd pod železniční tratí.Výstraha meteorologůDříve jsme informovali, že meteorologové zesílili původní výstrahu před bouřkami. Upravili tak předchozí výstrahu před vysokými a velmi vysokými teplotami a zvýšili stupeň nebezpečí bouřek v jižních a východních Čechách a na Vysočině na extrémní. Rozšiřuje se také varování před silnými bouřkami pro Moravu a Slezsko, a to na páteční večer a odpoledne.Výstraha meteorologů před extrémně silnými bouřkami se týká i Vysočiny, Pardubického kraje a části Jihočeského a Královéhradeckého kraje, a to od 15.00 hod až do půlnoci.

https://cz.sputniknews.com/20210708/meteorologove-aktualizuji-vystrahu-zesilili-varovani-pred-bourkami-ktere-muzou-byt-i-extremni-15086080.html

❌➗➖➕ Masunta Červenáček dneska ještě nežvanil což je dobré znamení. 🌿💖💚💖💚 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

následky, bouře