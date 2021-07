https://cz.sputniknews.com/20210708/bulharsko-vystavbu-infrastruktury-pro-nove-f-16-provazi-marasmus-15090558.html

Bulharsko: Výstavbu infrastruktury pro nové F-16 provází chaos

Bulharsko: Výstavbu infrastruktury pro nové F-16 provází chaos

Ministerstvo obrany Bulharsko v čele s bývalým ministrem Krasimirem Karakačanovem provedlo neprůzračnou proceduru volby dodavatelů, kteří staví infrastrukturu... 08.07.2021, Sputnik Česká republika

Podle slov úřadujícího ministra obrany Georgi Panajotova, administrativa jeho předchůdce nevybírala dodavatele na základě zkušeností se stavbami, ale na základě jistých osobních sklonů. Dohoda byla následně podepsána ministrem. Bulharské oddělení pro obranou infrastrukturu, která je částí ministerstva obrany, jež nese odpovědnost za uzavírání smluv, nepovažovalo za nutné provést prověrku ceny smlouvy.Panajotov dodal, že společnosti, které byly vybrány pro stavbu infrastruktury, nakonec začaly nabízet práci subdodavatelům, přičemž jedním z nich se stala projektová kancelář patřící samotnému ministerstvu obrany. Ministr přitom vyjádřil pochyby o tom, že kancelář má dostatek zkušeností pro podobnou činnost. Ministr dále upozornil na skutečnost, že kolegové, kteří uzavírali smlouvu, „z nějakého důvodu rozhodli, že náklady na stavbu vzletové a přistávací dráhy na letecké základně Graf Ignatěvo ponese NATO“.„Žádná jednání, žádné dohody v hlavním stanu NATO ohledně této otázky neproběhly. Někdo rozhodl, že NATO na sebe vezme ty náklady. V NATO nás laskavě informovali, že oni ty náklady pokrývat nebudou, protože to je národní odpovědnost,“ uvedl ministr s tím, že NATO údajně rozhodlo o mimořádném navýšení financování bulharských projektů. Nehledě na to ale země nyní hledá sumu odpovídající 27 milionům euro pro stavbu vzletové a přistávací dráhy na letišti Graf Ignatěvo.F-16Bulharsko v létě 2019 zakoupilo nové letouny F-16, které nahradí staré sovětské MiG-29. Do služby vstoupí v letech 2023-2024. Země jimi plánuje nahradit stávající letouny, které považuje na morálně a technicky zastaralé. Vedení Bulharska opakovaně vyjadřovalo znepokojení nad nízkým počtem letových hodin se stávajícími letouny. V březnu prezident Rumen Radev uvedl, že počet letových hodin je stále „nebezpečně nízký“.

Vladimír Štumpa Neviditelná ruka trhu, kapitalismu = nejlepší podhoubí pro korupci. Příležitost dělá zloděje. 0

1

