https://cz.sputniknews.com/20210708/bylo-odhaleno-slabe-misto-u-zarizeni-iphone-ktere-vede-k-poruse-smartphonu-15087194.html

Bylo odhaleno slabé místo u zařízení iPhone, které vede k poruše smartphonu

Bylo odhaleno slabé místo u zařízení iPhone, které vede k poruše smartphonu

V operačním systému iOS byl objeven závažný problém, který by mohl tento smartphone poškodit. Informoval o tom výzkumník v oblasti počítačové bezpečnosti Karl... 08.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-08T23:47+0200

2021-07-08T23:47+0200

2021-07-08T23:47+0200

svět

zabezpečení

chytrý telefon

problém

smartphone

chyba

apple

iphone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/613/64/6136488_0:26:3073:1754_1920x0_80_0_0_a0d6b8e72fa7c015267da8f08b640bc1.jpg

Ukázalo se, že pokud je zařízení na bázi iOS nebo iPadOS připojeno k Wi-Fi síti s názvem „%secretclub%power“, povede to ke katastrofálním výsledkům. Po těchto manipulacích totiž smartphone nebo tablet zcela přestane pracovat s bezdrátovou sítí LAN.Odborník v této souvislosti připustil, že Wi-Fi přenáší název přístupového bodu do interní knihovny systému, která je zodpovědná za formátování řetězce. To vede k náhodnému záznamu do paměti a přetečení schránky: paměť iPhonu se přitom poškodí, Wi-Fi přestane fungovat, a poté je požadován úplný reset smartphonu s odstraněním uživatelských dat.Společnost Apple zatím nalezenou chybu zabezpečení nekomentovala. Uvádí se, že pokud se chcete vyhnout problémům s fungováném Wi-Fi připojení, pak je potřeba nepřipojovat se k bezdrátovým sítím s „%“ v názvu.Společný způsob rychlého nabíjení pro smartphonyNedávno jsme informovali, že několik čínských výrobců elektroniky dalo hlavy dohromady za účelem vývoje jednotného způsobu rychlého nabíjení elektronických zařízení. Informoval o tom portál Gizmochina s odkazem na příslušnou dokumentaci tohoto odvětví.Nový způsob nabíjení má vyvinout Čínská akademie informačních a komunikačních technologií spolu se společnostmi Honor, Huawei, Oppo, Vivo a Xiaomi, a také výrobcem čipů Rockchip.Konsorcium se má věnovat vývoji unifikovaného způsobu rychlého nabíjení, který má vystřídat různé technologie. Zatím jde jenom o nabíjení pomocí kabelu.Termíny výroby nového způsobu nabíjení chytrých telefonů zatím nejsou uvedeny, ale mohlo by k tomu dojít již v nejbližší době. Kromě ostatních výhod unifikace se důraz klade také ne skutečnost, že se uživatelé nebudou muset obávat neslučitelnosti nabíjecího zařízení s novým telefonem.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zabezpečení, chytrý telefon, problém, smartphone, chyba, apple, iphone