ČR nejspíš rozdá přebytečné vakcíny AstraZenecy potřebným zemím. Koronavirová situace se ale horší

O darování vakcín Vojtěch promluvil ve vysílání rádia Radiožurnálu. Následně tuto informaci potvrdil i zdroj pocházející přímo z farmaceutické společnosti, který červencovou dodávku odhadl na stovky tisíc vakcín.V souvislosti s touto informací se začalo spekulovat o tom, kam by země mohla nadbytečné vakcíny poslat. Na to, stejně jako na dotaz, o kolik dávek přesně půjde, ale Vojtěch odpovídat nechtěl. Zmiňme, že v současné chvíli není jasně dané, zda ČR vakcíny daruje konkrétní zemi, nebo do mezinárodního programu COVAX pro rozvojové státy. Ministr zdravotnictví však naznačil, že zatím probíhají diskuse o zemích mimo Evropskou unii.Dodejme, že resort zdravotnictví uvádí, že by se k nám v červenci mělo dostat asi 1 750 000 vakcín, což je nejméně za poslední dva měsíce. Velkou část dodávek tvoří hlavně vakcíny od společnosti Pfizer a BioNTech. Bude to ale o polovinu méně než v červnu.Americké společnost Moderna Česku v červenci slíbila asi čtvrt milionu vakcín. Firma Johnson & Johnson by měla pravděpodobně dodat asi 70 tisíc dávek.Koronavirus v ČeskuKdyž se zaměříme na to, jak se aktuálně vyvíjí koronavirová pandemie v Česku, bohužel lze konstatovat, že stále přibývá více a více nových případů a situace se nelepší. Spíše je pozorován opačný trend. Jen za včerejší den, středu 7. července, bylo zaznamenáno279 potvrzených případů koronaviru. Toto číslo tak v mezitýdenním srovnání představuje více než dvojnásobek. Zmiňme, že více pozitivních testů za jeden den resort zdravotnictví evidoval naposledy 8. června. Poněkud nepříznivé údaje vykazuje také incidenční číslo. To totiž vzrostlo a v současné chvíli připadá na 100 000 obyvatel za poslední týden deset nakažených. Bohužel vzrostlo i reprodukční číslo, které udává průměrný počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného. To se k dnešku drží na hodnotě 1,2. Pokud je číslo R nad hodnotou jedna, pak to znamená zrychlování epidemie.Dodejme, že laboratoře ve středu realizovalycelkem 72 000 testů, což je o 57 000 méně než před týdnem. Pozitivita u diagnostických testů, které podstupují třeba lidé vykazující příznaky, oproti minulé středě stoupla z 0,48 na 1,93 procenta.Údaje ministerstva zdravotnictví hovoří o tom, že od začátku epidemie se v Česku touto nemocí nakazil 1 668 619 lidí, přičemž 98 procent z nich se vyléčilo. Přes třicet tisíc osob (30 331) ale na koronavirus bohužel zemřelo. Pokud jde o situaci v nemocnicích, s covidem zde aktuální leží 33 lidí, přičemž v těžkém stavu byli dva z nich. Zdravotníci zatím vyočkovali 8 596 489 dávek vakcíny proti koronaviru, ukončené očkování má přes 3,6 milionu lidí. Ve středu zdravotníci naočkovali téměř 99 000 lidí, o 17.000 méně než před týdnem.

