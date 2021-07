https://cz.sputniknews.com/20210708/desivy-aktivismus-nezavisle-piratky-v-hodnote-pres-2-mld-kc-co-se-stane-kdyz-strana-vyhraje-volby-15084745.html

Děsivý aktivismus nezávislé Pirátky v hodnotě přes 2 mld. Kč. Co se stane, když strana vyhraje volby

Skutečnost, že vedení České pirátské strany je velmi znepokojeno řešením globálních evropských problémů, není žádné tajemství. Do jaké míry jsou ale její... 08.07.2021, Sputnik Česká republika

Skandální příklad dlouholetého „boje“ zastupitelky Prahy 4 Marie Jelínkové (Pirati) a jejího spolku Pankrácká společnost s projektem výstavby linky D pražského metra vyvolává smutné myšlenky. Paní Jelínkova vysvětluje svůj protest bojem za ochranu životního prostředí (prý budou vykáceny tři desítky stromů) a hájením dosavadní podoby města. Kvůli nuceným průtahům se stavba zdražuje a „boj“ paní Jelínkové podle některých odhadů už město stál více než dvě miliardy korun. Kdo má v tomto sporu pravdu? Tak zněla otázka Sputniku směřovaná k politickému analytikovi Vladimírovi Pelcovi.Pelc: Podle dostupných informací byla Marie Jelínková do zastupitelstva Prahy 4 zvolena za stranu Piráti, ale je tzv. nezávislou zastupitelkou. Podle vedení politické strany Piráti proti svatbě metra D nejsou, naopak ji podporují. Také si myslím, že Praha potřebuje rozšířit svůj systém metra. Ale hned zde se projevuje podstata této politické strany: Pro trasu metra D horuje pražské vedení Pirátů, v čele s primátorem – avšak Praha na stavbu nemá peníze. Musel by pomoci stát. S vládou se však vedení Pirátů stále jen hádá, bojuje s ní. Piráti sami produktivní projekty uskutečnit schopni nejsou; pokud budou se stavbou metra D problémy, vymluví se na vládu ČR.Nakolik typická je tato situace pro zástupce České pirátské strany, pokud jde o konkrétní, skutečnou, práci pro občany? Souhlasíte s názorem místostarostky Prahy 2 Alexandry Udženiji, která řekla: „Piráti můžou říkat, co chtějí, ale takových lidí mají na svých kandidátkách mraky a mezi podporovateli ještě víc. Na místních úrovních si je aktivně vyhledávají a podporují tento děsivý aktivismus.“Politika strany Pirátů je důsledkem politických sympatií jako gerontokratického a gerontokreačního problému společnosti. Proto má příznivce především u mladších voličů. Reprezentanti strany se chovají odpudivě nabubřele. Jedním z posledních příkladů jsou návštěvy Ivana Bartoše v Bratislavě a Bruselu. Setkal se s předsedou vlády Slovenské republiky Eduardem Hegerem, ministrem zahraničí a evropských záležitostí Ivanem Korčokem, v Bruselu s belgickou místopředsedkyní vlády Petrou De Sutterovou (transženou). Přitom se chová, jako by byl premiérem ČR. Jde to součást jeho předvolební kampaně, chce ukázat, že by byl kvalitním premiérem. Takové vystupování lze charakterizovat jako nafoukanost, aroganci.Pirátská strana byla, podle posledního průzkumu Median o sympatiích voličů, na druhém místě po hnutí ANO předsedy vlády A. Babiše. Ale volební sympatie voličů se stále mohou měnit a Piráti mohou zvítězit. Máte představu, co by Česko čekalo pod vedením Pirátů?Především sociologické modely předvolebních preferencí se v minulosti v samotných volbách nepotvrdily. Určitě tomu tak bude i v tomto případě. Sociologické prognózy jsou mnohdy politickým nátlakem na voliče. A co by čekalo zemi pod vedením Pirátů? Mimořádné problémy. Dosavadní praktická politika zástupců této politické strany je evidentně nekvalifikovaná. Je pokusnictvím. Společnost je pro ně terénem pro jejich sociální experimenty. V Praze kupř. uzavřeli jeden jízdní pruh frekventované silnice a čekali, co to udělá; přineslo to obrovské problémy na mnoha místech (přitom existují softwarové produkty, pomocí kterých lze takovou dopravní situaci simulovat bez negativního vlivu na občany; a to se členové této strany prezentují jako údajní počítačový odborníci). Jejich volební program je plný sociálních experimentů, které by chtěli uskutečnit. Chtěli by například prosadit pro každého občana nepodmíněný příjem (tedy pro každého stejný základní příjem od státu bez ohledu na ekonomický vklad do společnosti – takový model nikde ve světě nefunguje), chtěli by nadměrně danit neobydlené byty (přitom mnoho je jich ve vlastnictví obcí), navíc konstrukce základu daně z nemovitých věcí využití bytu nezahrnuje a mnoho dalších. Z veřejných vystoupení jejich reprezentantů čiší názorová, a tím i politická nezakotvenost. Je to strana, nazvu to eufemismem, názorově pružná – někdy a někteří jsou jednou pro imigraci, jindy a jiní proti ní, vedení jednou hlásá nutnost radikálního zvýšení daní (zejm. daní z příjmů a z neovitých věcí), jindy to naopak odvolává. Ve svých návrzích však projevují především rozsáhlou neodbornost. Myslím, že vláda pirátské kinderkracie by byla pro naši zemi katastrofou.

