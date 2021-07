https://cz.sputniknews.com/20210708/hamacek-promluvil-o-dopadu-kauzy-vrbetici-a-o-svem-moznem-konci-v-pripade-neuspechu-ve-volbach-15083996.html

Hamáček promluvil o dopadu kauzy Vrbětice a o svém možném konci v případě neúspěchu ve volbách

Hamáček promluvil o dopadu kauzy Vrbětice a o svém možném konci v případě neúspěchu ve volbách

Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček poskytl velmi obsáhlý rozhovor portálu Aktuálně.cz, ve kterém se rozpovídal nejen o politice obecně, ale také o... 08.07.2021

Říjnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se pomalu, ale jistě blíží. Pro Jana Hamáčka a jeho stranu tak nastalo velmi důležité a zásadní období. Letos se totiž sociální demokraté rozhodli, že hlavním lídrem bude Hamáček, který je zároveň i předsedou strany.Jak jeho strana uspěje a vše dopadne, je zatím ve hvězdách. Jisté však je, že jeho pověst utrpěla kvůli kauze Vrbětice. Průzkumy totiž ukázaly, že právě kvůli této aféře zažil před několika týdny velký propad v oblíbenosti.Hamáčkovi v celé kauze vůbec nenahrála skutečnost, že se zjistilo, že uvažoval o cestě do Moskvy i v době, kdy už věděl, že ruští agenti údajně stojí za útokem na muniční sklady ve Vrběticích.Špatným signálem pro Hamáčka bylo také to, když ho portál Seznam Zpráv nařkl z toho, že chtěl jednat s ruskými politiky také o tom, že by dodávku neschválených ruských vakcín proti covidu-19 Sputnik V vyměnil za mlčení o kauze Vrbětice. To ale Hamáček razantně odmítá.To však nebylo jediné, s čím se Hamáček musel potýkat. Kvůli této vyhrocené kauze musel čelit i nenávistným slovním útokům. A co politika?Jak se vlastně Hamáček staví k politice a svému členství a předsednictví v ČSSD? Už si toho zažil opravdu mnoho, a tak jak vzestupy, tak i pády. Co ale chce do budoucna?Cíl je tedy jasný – přesvědčit je, aby se vrátili.“ Ať se podívají na náš program, tam se přesvědčí, že jedinou skutečnou levicí jsme my,“ tvrdí.V rozhovoru padla zmínka také o tom, co by Hamáček dělal, kdyby do Poslanecké sněmovny nezamířil ani jediný poslanec ČSSD.Poznamenal přitom, že kdyby to nedopadlo, pak by jako předseda strany skončil: „Ano, pokud by sociální demokracie neuspěla, tak by to byl i můj neúspěch. Se všemi důsledky, které z toho vyplývají.“Plyne z toho tedy jediné, a sice, že Hamáčkovou prioritou nyní je dostat ČSSD do sněmovny.

Seki18 To je snad sen, takové bláboly "vrcholného" politika, nikoliv "špičkového"! "...že jsme splnili sen bezpečnostní komunity!" - tito parazité z PS již ztratili jakoukoliv soudnost, něco tak blbého může říct jen hloupý nebo navedený. splnili sen zpravodajské řídící stanice CIA. 14

vaclav kalousek Doufám že Socani už se po volbách do parlamentu NEDOSTANOU Eurohujeři a vlastizrádci 14

