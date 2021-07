https://cz.sputniknews.com/20210708/je-z-hlediska-zivotni-pojistky-vyhodnejsi-skonat-s-covidem-ci-na-covid-ptame-se-experta-15087717.html

Je z hlediska životní pojistky „výhodnější“ skonat s covidem či na covid? Ptáme se experta…

Sputnik: V souvislosti s covidem-19 jsem se přeptal v pojišťovnách, jestli se něco dlouhodobě mění v pojistných podmínkách. Řekli, že vesměs ne, a zároveň jsem obdržel informaci, že covid prý není závažné onemocnění. Současně od záchranářů vím, že záchranářské směrnice covid nepovažují ani za chorobu epidemickou. Nicméně, po prodělání covidu se musí čekat 3 měsíce (Kooperativa) než lze sjednat novou životní pojistku; vakcinace na pojistce rovněž nic nemění… Ve světě ale pojišťovny na covid reagovaly i omezením vyplácení pojistného plnění. Jak to vidíte vy jako pojišťovák a investor na domácí scéně?Viktor Harnach: Mohu Vám poskytnout informace z té části trhu, kterou mám ve své působnosti. Pojištění pro případ smrti, úrazu, trvalých následků, závažných onemocnění, invalidity – to jsou hlavní životní rizika. Pokud dojde k úmrtí, je to nepochybně pojistnou událostí a pojišťovny musí plnit podle pojistných podmínek.Pak je tu situace, že covid člověka nezabije, ale klient pojišťovny se stane invalidním. Například se někomu zhorší srdeční funkce nebo funkce jiného orgánu. Zhoršení může nastat i po vyléčení samotného covidu. Pak se plní to onemocnění (příp. invalidita), které je sjednáno v životní pojistce.V Kooperativě mi na zákaznické lince pověděli, že pojišťovna například zaplatí hospitalizaci či pracovní neschopnost, samozřejmě po překonání karenční doby. Také v Kooperativě na zákaznické lince ujistili, že covid není ve výlukách pojišťovny…Z hlediska pojištění rizika pracovní neschopnosti či pojištění pro případ hospitalizace je vlastně jedno, kvůli jaké nemoci/ úrazu tyto (pojištěné) situace nastávají. Pokud zkrátka vyvstane nutnost hospitalizace nebo se potvrdí pracovní neschopnost – a klient je na tyto možnosti pojištěn (tzn. nemůže pracovat, leží v nemocnici), pojišťovna plní svůj závazek vůči klientovi.Jinak karenční dobu má každá pojišťovna definovánu ve svých pojistných podmínkách. Covid zde nic nezměnil. Pojišťovna neplní, pokud pracovní neschopnost nebo hospitalizace trvá méně, než je dohodnutá tzv. karenční doba. O to je však pojistná ochrana levnější.Jinak je to v případě pojistné ochrany pro případ takzvaných vážných onemocnění (každá pojišťovna používá jinou terminologii, ale obsah bývá podobný). Mnohé pojistné smlouvy jsou platné z doby „před covidem“, v nichž covid samozřejmě vyjmenován jako riziková diagnóza není. Jde sice o onemocnění, na které se i umírá, ale pojistné tarify (staré tarify) na něj nejsou kalkulovány a pojišťovny při této diagnóze neplní. Celkově vzato se zatím neví, co přesně covid po sobě zanechá, jaké dlouhodobé následky. Zjednodušeně, vždy se řídíme pojistnou smlouvou a jejími podmínkami.Zlí jazykové by asi řekli, že lepší skonat s covidem (na následky chorob, jež jsou pojištěné), než přímo na covid, který pojistka nedefinuje, přitom jej nemá ve výlukách (viz komunikace se zákaznickou linkou). Dobrá, pojďme dále, dovedete si představit, že do budoucna budou pojistky uzavírány pouze těm, kdo bude mít kompletní očkování proti covidu? Rozumím, že by pojišťovny měly zájem přednostně sjednávat pojistky vakcinovaným, ale přece nemohou ostatní vyloučit. Vyřadily by tak ze své působnosti – pojistné ochrany – významnou skupinu a znevýhodnily by se tak v konkurenčním tržním prostředí. V roce 2020 – prvním roce covidu – nastal statisticky významný nárůst počtu úmrtí a pojišťovny vyhodnocují, nakolik je tato nová situace pro ně významná. To se nutně projeví v takzvaných úmrtnostních pojistných tabulkách a ceně pojistné ochrany (pojistného).Mohl bych zde uvést jiný příklad. Dlouho byla v pojistných podmínkách vyloučena úmrtí, související s válečnými událostmi nebo zaviněná teroristickým útokem. Když se tyto záležitost v Evropě staly častějšími a poptávka na trhu to vyžádala, pojišťovny rizika války a terorismu do svých podmínek doplnily (za odpovídající cenu). Myslím, že jakmile budou pojišťovny schopny rizika covidu pojistně – matematicky definovat, podobně je zapracují.Pane inženýre, jste obchodník a investor, prodělal jste covid. Jaká byla vaše zkušenost?Měl jsem středně těžký průběh covidu. Nepotřeboval jsem plicní ventilaci. Problémy jsem pocítil během zahraničního pobytu; po návratu jsem jel rovnou do nemocnice a výsledkem byl týdenní pobyt ve Fakultní nemocnici Bulovka. To se odehrávalo na přelomu září a října loňského roku. Po propuštění do domácí péče covid postupně odezněl.Měl jsem štěstí, neudusil jsem se, ale už teď vím, jak je lidem, kteří trpí závažnými plicními onemocněními, nebo co zažívají pacienti s covidem horším, než jsme měl já. Covid vás nepustí k normálnímu dýchání. Protože mám zkušenost s potápěčským dýcháním, takovým tím mělkým, nakonec jsem tímto způsobem covid „udýchal“. Jakmile by se člověk snažil nadechnout více, anebo více vydechnout, tělo okamžitě reagovalo velice bolestivým kašlem a kýcháním. Poznal jsem, že když budu dýchat jako při potápění, tak to přežiju. Taky jsem věděl, že když mě covid v noci sevře více, taky se ráno nemusím probudit.Vím o vás, že po prodělání nemoci jste se stal dobrovolným dárcem krevní plazmy, která je potřebná pro boj s covidem, což lidem, u nichž covid právě probíhá, zachraňuje život.Darovat krev chodím i normálně. V nemocnici jsem se na internetu dozvěděl o potřebě darované plazmy, také to, že je významná plazma těch, kdo prošli covidem. Zavolal jsem na transfúzní stanici, kam chodívám krev darovat. Tam řekli, že by moji plazmu chtěli. Byli vlastně nadšeni, protože plazma pacientů vyléčených z covidu je doposud potřebná. Plazmu jsem daroval celkem sedmkrát. Pořád mám vysoké protilátky, jako dárce jsem byl vhodný. Celkově mi darování krve ani plazmy nečiní potíže, dokonce mě to baví. Od té doby už jsem také daroval krev, jak jsem to běžně dělal předtím.Jste vakcinován?Ano, první dávku už mám a druhá dávka mě čeká za čtrnáct dní.Pane inženýre, díky za rozhovor, buďte zdráv a ať se vám daří.Děkuji Vám!

