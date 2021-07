https://cz.sputniknews.com/20210708/kdyz-mate-prirodni-prsa-a-gravitace-je-svine-decastelo-predvedla-idealni-pozu-pro-instafoto-15081504.html

„Když máte přírodní prsa, a gravitace je svině.“ Decastelo předvedla ideální pózu pro instafoto

Moderátorka a herečka Eva Decastelo na svém Instagramu zveřejnila fotografii v plavkách. Komentář byl příliš sebekritický, prý je gravitace svině. Od fanoušků... 08.07.2021, Sputnik Česká republika

Dodala však, že není nad to, když máte kamarádku, která má na focení s vámi trpělivost. Slíbila, že do stories dá ukázku toho, kolik fotek muselo vzniknout, než bylo možné nějakou vybrat.Nehledě na kritický příspěvek, Eva sklidila spoustu pochval.Zazněla také pochvala přirozeného poprsí.„Úžasný pohled i na přírodní ňadra,“ míní další uživatel.„Ty brďo, krásný kuzlátka,“ svědčí další.Jediná kritika, které se Evé dostala, byla za to, jak se podceňuje.Evu podpořila i herečka Tereza Brodská.„Super!!! Zlazo, už se na tebe těším jako blázen!!!!!!!!!!!!!!!!“„Krása české zdravé ženy,“ míní další uživatel.Někteří však měli určité připomínky. „Chtělo by to opálení,“ poznamenal jeden uživatel.Spousta uživatelů vyzvedla její přirozenost.Eva DecasteloEva Decastelo, rodným jménem Aichmajerová, je česká herečka, modelka a moderátorka. Od svých 14 let se začala věnovat modelingu a natáčení reklam. Během střední školy pak poprvé odjela do Spojených států, nikoliv však jen za prací, ale především kvůli poznávání jiné kultury, jazyka a cestování.Jako herečka se objevila především v zahraničních filmech. Nějakou dobu se dokonce živila i jako pornoherečka. Sama Decastelo ale říká, že to byl asi jen jeden rok v USA. Během své moderátorské kariéry moderovala pořad na TV Nova Snídaně s Novou a reality show Big Brother.

