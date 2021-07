https://cz.sputniknews.com/20210708/kdyz-nekomu-tece-do-bot-vytahne-antikomunistickou-kartu-filip-nalozil-jureckovi-kvuli-duchodum-15086228.html

„Když někomu teče do bot, vytáhne antikomunistickou kartu.” Filip naložil Jurečkovi kvůli důchodům

„Když někomu teče do bot, vytáhne antikomunistickou kartu.” Filip naložil Jurečkovi kvůli důchodům

Předseda lidovců Marian Jurečka přišel s návrhem snížit důchody funkcionářům a klíčovým osobám předlistopadového režimu. Jeho návrh vyvolal smršť upozorňující... 08.07.2021, Sputnik Česká republika

Filip přišel s návrhem, jak Jurečkův nápad na snížení důchodů některým kategoriím lidí upravit tak, aby byl více důvěryhodný.„Šéf lidovců Marian Jurečka: „Snižme důchody komunistickým pohlavárům“ – ... a rovněž bývalým funkcionářům Československé strany lidové a Československé strany socialistické, coby nedílných součásti Národní fronty socialistického Československa – to jste zapomněl dodat, pane předsedo, když už si hrajete na toho nejspravedlivějšího,“ napsal v komentáři na svých sociálních sítích v příspěvku s názvem: Pane Jurečko, zameťte si nejdříve před vlastním prahem!Předseda KSČM následně zmínil, že Jurečkova strana KDU-ČSL je, podle jeho názoru, na hraně volitelnosti, přičemž přízeň jí prý nezachovávají ani mnozí čeští věřící.„Je až trapné, a nepsaným pravidlem polistopadového vývoje, že když někomu teče do bot, pokaždé vytáhne antikomunistickou kartu. Lhostejno, zda eso, krále či spodka, hlavně to musí znít odhodlaně. Zrovna lidovci, které dneska nevolí už ani poměrně značná část věřících, jsou tím pověstní. Sami už roky na hraně volitelnosti se spojí klidně i s čertem, jen aby dál mohli tou svojí příznačnou falešností ohlupovat občany této země. Podle Jurečky chtějí narovnávat křivdy. A kdopak narovná křivdy, páchané tu po staletí církevními hodnostáři? Nemáte také pocit, že předseda KDU-ČSL nebo snad už jen jakýsi funkcionář koalice SPOLU, či co on dneska vlastně je, se tu svévolně pasuje do role soudce?“ myslí si Vojtěch Filip.Předseda KSČM dále upozornil, že k podobné iniciativě již došlo v roce 1995, kdy byly odebrány výsluhy některým funkcionářům Československé lidové armády a jiných ozbrojených sborů. Lidé se ovšem údajně této iniciativě bránili a vyhráli mnoho soudů se státem. Česká republika se kvůli tomu, jak píše Filip, „zdiskreditovala u Evropského soudu pro lidská práva“.„Chcete sahat na důchody lidem, kteří v Československu dbali na to, aby občané měli co jíst z domácích zdrojů, kde bydlet, aby měli zdarma zajištěnou základní zdravotní péči a vzdělání, aby fungovala dopravní obslužnost i v těch posledních vískách, kteří nedovolili rozkrást, rozprodat a zadlužit republiku na mnoho generací dopředu, kteří chránili státní hranici před nezvanými migranty a domácí trh před šuntem z dovozu atd., atd.? Tedy těm, kteří nedovolili právě to, čeho jste se vy, jako KDU-ČSL, posledních třicet let aktivně účastnili?“ táže se předseda strany.Vojtěch Filip své vyjádření zakončil výzvou, aby si Jurečka „zametl před vlastním prahem a nešikanoval slušné lidi“.Jan HamáčekNa Jurečkův návrh reagoval také předseda ČSSD Jan Hamáček. Podobně jako předseda komunistů poukázal na funkcionáře Československé strany lidové.„Pokud nemá být tento návrh laciným plácnutím do vody, měl by zahrnovat nejen bývalé komunistické funkcionáře, ale všechny exponenty Národní fronty, kteří udržovali tehdejší režim při životě. Včetně vysokých funkcionářů Československé strany lidové,“ uvedl na svém Twitteru.Dalším, kdo Jurečku za jeho o desítky let opožděnou aktivitu, kritizoval, byl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Podle jeho slov se jedná o neupřímnou aktivitu, jež nenapomáhá nijak tomu, aby se do země nevrátila nová totalita.„32 let od pádu komunismu? Neupřímné. Jediný způsob vyrovnání se s minulostí je udělat vše pro to, aby se totalita neopakovala. A co zde opozice činí? K reálným útokům nových totalitních ideologií na svobodu často mlčí,“ uvedl na svém Facebooku mluvčí Hradu.Jurečkův návrhJurečka včera na sociálních sítích informoval, že podal návrh na snížení důchodů „komunistickým pohlavárům a jejich přisluhovačům“, aby údajně „narovnal historickou křivdu“.Lidem, kteří pracovali ve vybraných funkcích – ve vládě, v ústředním výboru Komunistické strany Československa nebo ve zpravodajských službách, by se tato doba nezapočítávala do důchodu jako takzvaná doba pojištění.„Perzekuovali národ, není důvod, aby za tuto perzekuci byli navíc odměněni ještě dnes!“ prohlásil předseda KDU-ČSL.

Tomáš Zavadil já bych zavřel do kriminalu všechny poslance KDU ČSL ODS a TOP 09 za podporu SudetoNěmeckeho Landsmanšaftu a zpochybnovani Benešovych dekretu jsou to vlastizradci co odstranili i sochu Noněva našeho osvoboditele a ten Debil z Řeporyje Pavel Novotny postavil pamatnik vlasovcum = nackum 🤮🤮🤮 3

Vladimír Štumpa Vždyť věznice, zvláště velkokapacitní a s 1. nápravnou skupinou, jsou přeci pro vlastizrádce, psychopaty, maniodepresivisty, násilníky. Připlatil bych na takové věznice 200 korun měsíčně, a jistě i všichni ti, kterým chce Jurečka ukrátit důchody. Mohli by tam muklové dopoledne vykopat jámu velkou jako sklepy pro obchodní dům, odpoledne je zahrnout ... V neděli by měli studium ML + globalistiky a sledování ruských válečných filmů. 2

3

