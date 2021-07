https://cz.sputniknews.com/20210708/lavrov-informoval-o-pokusech-zapadu-prepsat-historii-15082526.html

Lavrov informoval o pokusech Západu přepsat historii

Pokusy o přepisování historie druhé světové války vedou ke zkreslení role Sovětského svazu v tichomořském „divadle vojenských akcí“ a situace s americkým... 08.07.2021, Sputnik Česká republika

Diplomat rovněž poznamenal, že za pokusy o přepisování historie nestojí jen politici na Západě, ale také Asijsko-pacifický region.Jako příklad ruský ministr zahraničí uvedl výroční rezoluci OSN o nepřípustnosti heroizace nacismu, kdy se země EU při hlasování o ní zdržují a USA a Ukrajina hlasují proti.Podle ruského diplomata navíc Japonci na pokusy zapsat do těchto rezolucí, kdo tyto bomby shodil, se svou obvyklou zdvořilostí říkají: „Nebudeme hýbat minulostí.“Hirošima a NagasakiPřipomeňme, že dne 6. srpna 1945 se svět dozvěděl o síle jaderných zbraní. Na japonskou Hirošimu totiž Spojené státy americké shodily svého „chlapečka.“ Město bylo zničeno. Za zábleskem jasného světla následovala vlna, která vypalovala všechno kolem. Na stěnách domů, které útok přežily, zůstaly obtisknuty lidské siluety. V tento den se ručičky téměř všech hodinek v Hirošimě zastavily v 08.15 hod. Po bombardování ve městě chyběla voda na hašení požárů, ale také voda pro lidi umírajících žízní.Jen o pár dnů později, 8. srpna, do Nagasaki letěl „tlouštík“. Tato bomba byla dvakrát silnější než ta shozená na Hirošimu. Nagasaki se proměnilo v peklo. Při výbuchu zahynulo 70 tisíc obyvatel a město bylo prakticky vymazáno z povrchu Země.Celkový počet obětí jaderného bombardování japonských měst překročil 450 tisíc lidí. Ale toto číslo se stále zvyšuje počtem zemřelých na radiační nemoc.USA se staly jedinou zemí, která použila jaderné zbraně proti jiné zemi. V roce 2009 pak byl 29. srpen vyhlášen Mezinárodním dnem akce proti jaderným testům.

Janecký Jan

Přepisování dějin-změna pohledu na manželství to je cesta do pekel. Státy , které prohrály válku, nebo se v závěru zaktivizovali na straně vítězství teď vládnou našimi zdroji a my musíme být vůbec vděční, že můžeme pro ně pracovat,nic už nám nepetří, do ciziny plynou zisky z české vody,elektrárny tady kouří ale elktřina frčí přes hranice,kde prosazují slunko a vítr.Dřevo z čech,Moravy, Slovenska,Polska přes fa. v Paskově M end M frčí na lodě do Gdyně a pak lodí do USA a dál-hlavně, že si zachovají svoje národní parky a....to by byl smutný výčet ???sametové revoluce???

4