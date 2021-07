https://cz.sputniknews.com/20210708/lela-ceterova-se-pochlubila-rostoucim-briskem-a-bujnymi-vnadami-tehotenstvi-ji-podle-fanousku-slusi-15082744.html

Lela Ceterová se pochlubila rostoucím bříškem a bujnými vnadami. Těhotenství jí podle fanoušků sluší

Snoubenka známého MMA zápasníka Karlose Terminátora Vémoly se pochlubila, jak vypadá v pátém měsíci těhotenství. Bříško už jí krásně roste, a tak jej dává... 08.07.2021, Sputnik Česká republika

Lela Ceterová a Karlos Vémola jen září. Těší se totiž na druhého společného potomka. Krize, kterou si loni prošli, je tak zřejmě zažehnána a už je čeká jen to hezké. Pár sice stále netuší, jestli za pár měsíců na světe přivítá další holčičku, nebo do jejich rodiny přibude chlapeček, to však nic nemění na jejich radosti.Tato silikonová kráska se tak nyní pochlubila na Instagramu snímkem, na kterém je zachycena s rostoucím bříškem. A připsala pár povzbudivých slov.A jak lidé reagovali na to, jak nyní tato playmate vypadá? Na adresu této krásky se snesly jen samé lichotky.A i další se přidávali s milými slovy: „Skvělá fotečka. Těhotenství Vám sluší!“V komentářích se také objevilo, že je Ceterová sexy máma, krásná a perfektní. A není divu, krom bříška toho totiž Lela v těhotenství zatím moc nepřibrala. Zpočátku jí bylo totiž každý den velmi špatně, a tak hubla a hubla.Její sledující navíc dokázali ocenit to, že je stále tak pozitivní. Lela to totiž v těhotenství nemá úplně tak jednoduché. Před pár týdny musela být dokonce hospitalizována v nemocnici a stále ji trápí bolesti zad. Kvůli zdravotním komplikacím se tak musí šetřit. V jednom z rozhovorů dokonce přiznala, že je v horkých dnech raději zavřená s dcerou Lilinkou doma. Lékař jí totiž zakázal pobyt na sluníčku.Lela CeterováLela Ceterová je slovenská playmate. Tato silikonová kráska je známá mimo jiné i svou zálibou v plastikách. Přirozeného na ní toho moc není, protože má silikonová ňadra, přifouknuté rty, upravený nos, čelo a má výplně v lícních kostech, prodloužené vlasy, umělé řasy a ráda vše zdůrazňuje také výstředním oblečením. Lela fotila také pro pánský časopis Playboy a věnovala se i modelingu, a to již od třinácti let.Třicetiletá sexbomba je přítelkyní MMA zápasníka Karlose „Terminátora“ Vémoly, se kterým se seznámila přes Instagram. Pár má spolu malou dcerku Lily, která se narodila v prosinci 2019. Nyní čeká se zápasníkem dalšího potomka.Karlos „Terminátor“ VémolaZnámý MMA zápasník Karlos „Terminátor“ Vémola žije střídavě v Praze a od svých osmnácti let také v Londýně. Tam totiž kromě práce tráví čas spolu s dětmi z předchozího vztahu, synem Karlosem a nevlastní dcerou.

