Pokud by Ukrajina do svého nového zákona o původních obyvatelích zahrnovala Maďary, vyřešila by rozpory Budapešti a Kyjeva kolem situace maďarských menšin v... 08.07.2021, Sputnik Česká republika

Maďarský ministr zahraničí nazývá svůj lid nejvíce domorodým na Ukrajině

© Sputnik / Aleksey Vitvitskiy Přejít do fotobanky Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó © Sputnik / Aleksey Vitvitskiy / Přejít do fotobanky

Sledujte nás na

Pokud by Ukrajina do svého nového zákona o původních obyvatelích zahrnovala Maďary, vyřešila by rozpory Budapešti a Kyjeva kolem situace maďarských menšin v zemi. Uvedl to maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó v rozhovoru pro Izvestija na průmyslové výstavě Innoprom.