https://cz.sputniknews.com/20210708/meteorologove-aktualizuji-vystrahu-zesilili-varovani-pred-bourkami-ktere-muzou-byt-i-extremni-15086080.html

Meteorologové aktualizují výstrahu! Zesílili varování před bouřkami, které můžou být i extrémní

Meteorologové aktualizují výstrahu! Zesílili varování před bouřkami, které můžou být i extrémní

Meteorologové dnes zesílili varování před bouřkami. V některých částech českého území můžou mít extrémně silný charakter a mohou být doprovázeny velkými... 08.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-08T15:19+0200

2021-07-08T15:19+0200

2021-07-08T15:19+0200

česko

teplo

meteorologové

výstraha

kroupy

počasí

bouře

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/154/00/1540019_0:103:2991:1785_1920x0_80_0_0_e1def27b1d865490ac13bd8abf737ad5.jpg

Meteorologové zesílili původní výstrahu před bouřkami. Upravili tak předchozí výstrahu před vysokými a velmi vysokými teplotami a zvýšili stupeň nebezpečí bouřek v jižních a východních Čechách a na Vysočině na extrémní. Rozšiřuje se také varování před silnými bouřkami pro Moravu a Slezsko, a to na páteční večer a odpoledne.Výstraha meteorologů před extrémně silnými bouřkami se týká i Vysočiny, Pardubického kraje a části Jihočeského a Královéhradeckého kraje, a to od 15.00 hod až do půlnoci.Ve výstraze se hovoří o ojedinělém výskytu extrémně silných bouřek s přívalovými srážkami okolo 60 milimetrů a velkými kroupami. V nárazech může vítr dosahovat rychlosti okolo sto kilometrů v hodině.Pro ostatní území Česka platí nižší stupeň výstrahy, a to do pátečního rána. V těchto případech je potřeba počítat s přívalovými srážky okolo 60 milimetrů a s krupobitím. Vítr může při poryvech dosahovat rychlosti okolo 90 kilometrů za hodinu.Kvůli přívalovým srážkám meteorologové upozorňují na stoupání hladiny řek a toků na stupně povodňové aktivity. Výjimku tvoří Ústecký a Karlovarský kraj.Pro východní část území platí do dnešního večera varování před vysokými teplotami, kdy může rtuť teploměru ukázat i hodnotu 36 stupňů Celsia. V této souvislosti meteorologové varují před vznikem požárů.V pátek se můžou silné bouřky vyskytovat odpoledne a večer ve všech krajích Moravy a Slezska, s výjimkou Vysočiny.Zmiňme, že již včera meteorologové upozorňovali na značné teplotní rozdíly mezi západem a východem území České republiky. Avizovali, že teploty v západní části se budou pohybovat kolem 23 stupňů, zatímco na východě teploty přesáhnou třicetistupňovou hranici.

https://cz.sputniknews.com/20210707/pisen-ledu-a-ohne-pocasi-rozdeli-cr-na-vychode-bude-vedro-celou-zemi-pak-splachnou-bourky-15076939.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

teplo, meteorologové, výstraha, kroupy, počasí, bouře