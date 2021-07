Naučil se Bartoš v Bruselu, jak zakroutit krkem organizaci našich sousedů? Názor

https://cz.sputniknews.com/20210708/naucil-se-bartos-v-bruselu-jak-zakroutit-krkem-organizaci-nasich-sousedu-nazor-15084239.html

O co tu jde? Předseda Pirátů se nedávno vrátil z Bruselu. Tamní situací byl silně ovíněn. Začal cosi mluvit o posílení pravomocí unijních orgánů, vyjádřil se o nutnosti omezit demokratické podoby rozhodování v Radě Evropské unie. Očička mu zářila, když se dostal do centrály NATO.Nebudeme tu připomínat pár let staré postoje Pirátů k Severoatlantické alianci. Pan prezident Zeman tvrdí, že jen hlupák nemění své názory. A šéf Pirátů Bartoš rozhodně hlupák není. Dere se k moci, chce vyhrát volby. Bez hlasů lepšolidí modlících se k EU a NATO to ale nepůjde.Pojďme se ale podívat, s čím se Bartoš vrátil z Bruselu. S pevným přesvědčením, že je nutné, aby Česko bylo havlovským klínem ve sdružení eurorealisticky naladěných států střední a východní Evropy.Piráti ještě nevyhráli volby, Bartoš ještě nebyl jmenován a schválen premiérem a už chce otáčet kormidlo zahraničněpolitické orientace naší republiky. Vrchní Pirát se zjevně chce zasadit o destrukci organizace, která je schopna v případě nutnosti vzdorovat EU. To mu v Bruselu taky nakukali? Zkusme si takovou kontrolní otázku. Koho Bartoš považuje za nejdůležitější zahraniční partnery?Vidíte někde Polsko? A co Rakousko? Předseda Pirátů se profiluje jako tvrdý zastánce Evropské unie. Regionální spolupráce mu příliš nevoní. Chce do elitního unijního klubu, kde nás nikdo nečeká a o naše zájmy nikdo nestojí.Když se Bartoš stane premiérem naší republiky, je zcela zjevné, že se naše země z eurorealistické stane eurohujerská. Že Visegrádskou čtyřku asi čeká nepěkný konec. Buď to zabalíme sami nebo dostaneme vyhazov od ostatních členů, protože povýšenecké moralisty nemá nikdo rád.A třeba to dopadne jako s Hřibem v Praze. Primátor našeho hlavního města se může pyšnit tím, že zrušil smlouvu s Čínou a přejmenoval náměstí po ruském opozičním politikovi. A víc nic. Bartošova vláda se může proslavit tím, že se stane hrobníkem Visegrádské čtyřky.O Bartošově zahraničněpolitické orientaci si Sputnik pohovořil s Jiřím Valentou, místopředsedou sněmovního výboru pro evropské záležitosti a poslancem za KSČM.„Poslanec Bartoš se orientuje, dle pirátského genetického nastavení, na velké západní země EU, o kterých naivně předpokládá, že by nám mohly v něčem pomoci. Opak je však pravdou. Evropské hospodářské mocnosti typu Německa a Francie nás potřebují především jako odbytiště nadprodukce vlastní výroby a služeb a tzv. jejich pomoc je jen kosmetického rázu. Spíše se efektivně, a to i díky Pirátům, snaží udělat z ČR malý závislý, podbízivý satelit, přesněji řečeno „užitečného idiota“, který bude sice vystavěn na západních hodnotách, ovšem s mnohem nižší životní úrovní obyvatelstva. Bartošův aktuální postoj konsensuálně koreluje s jeho postoji dřívějšími, tzn. otevřená náruč pro masu nelegálních, zejména ekonomických, migrantů přesně tak, jako to udělalo Německo a ještě před ním evropský protagonista nebezpečného multikulturalismu – Francie. Každý přece také dobře ví, že většinou ten, „kdo se halasně ohání lidskými právy“ a jejich ochranou, stojí v první řadě těch, kteří jimi v podstatě pohrdají. Typickým příkladem byl exprezident Václav Havel, z jehož politické éry si, kromě masového rozkrádání státního majetku, pamatuji také ještě termín „humanitární bombardování“,“ říká známý politik.Znamená to, že se po volbách můžeme dočkat konfliktu uvnitř V4? Potenciální český premiér se chystá vymezit vůči Polsku a Maďarsku.„Důležité bude, co panu Bartošovi občané naší země dovolí! Právo vymezit se za stát, vůči někomu či někomu, samozřejmě může, ovšem současně si musí uvědomit, že předseda vlády je jedním ze zásadních spolutvůrců zahraniční politiky země a jeho vystupování musí být kryta nejen stanoviskem vlády jako celku, ale i poslaneckou sněmovnou. Nejsme autokracií jakéhokoliv premiéra, ale dle ústavy parlamentním politickým systémem. Osobně se domnívám, že doba, kdy bude Pirát předsedou vlády, je skutečně ještě hodně daleko, domnívám se, že na ni ani nedojde. V opačném případě můžeme samozřejmě konflikt uvnitř V4 očekávat, a to se všemi dopady na funkčnost tohoto celku, který středním zemím umožňuje se uvnitř EU emancipovat. A to právě Piráti, v čele se svým předsedou, nechtějí,“ míní pan Valenta.„Nejbližším partnerem je pro nás Slovensko. I když měli obrovské korupční problémy, teď tam probíhá protikorupční očista. Pak jsou to státy, se kterými máme výrazný obchod, tedy Německo a Francie.“ Opět Bartošova slova. Jak to vidíte vy? Kdo je naším nejbližším partnerem?„S tvrzením, že nejbližším partnerem, a já podotýkám logicky hospodářsky, nikoliv největším, by pro nás mělo být Slovensko, lze souhlasit! Ovšem, celá ta zmiňovaná „protikorupční očista“, jako nyní probíhá na Slovensku, by měla konečně proběhnout i u nás, ale konečně již s nějakým hmatatelným výsledkem. Stále se o tom hovoří, politické subjekty se předhánějí v razanci, explicitně se snaží proti korupci bojovat všemi prostředky, ale vždy poté, co se dostanou k exekutivní moci, to dopadne stejně! Slováci by měli být naším nejbližším partnerem nejen pro mnohaletou společnou státní historii, velice četné příbuzenské vazby, strategickou podobnou polohu uvnitř Evropy, ale i podobnou slovanskou mentalitu v myšlení a jednání. Osoby, které způsobily rozpad našeho společného státu, bez občanského referenda, tedy bez ohledu na vůli občanů, osobně považuji za vlastizrádce a jejich místo by mělo být před soudem! Co se týče hospodářské spolupráce, můžeme a měli bychom být, partnersky provázáni s každou zemí, která nás bude považovat za rovnocenného partnera, nebude obchod limitovat politickými požadavky či dokonce různými ultimáty. Bartošův blábol, že by mělo Maďarsko v EU zůstat, „protože tato organizace garantuje všem státům blahobyt“, je totálním vrcholem ignorace a odtržení se od reality,“ říká poslanec KSČM Jiří Valenta.

