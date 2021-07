https://cz.sputniknews.com/20210708/nebezpeci-pro-suverenitu-a-svobodu-ovcacek-vola-k-zastaveni-piratostanu-u-voleb-15089382.html

„Nebezpečí pro suverenitu a svobodu." Ovčáček volá k zastavení Pirátostánu u voleb

„Nebezpečí pro suverenitu a svobodu.“ Ovčáček volá k zastavení Pirátostánu u voleb

Mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček uvedl, co je z jeho pohledu cílem říjnových parlamentních voleb. Lidé by se prý při pohledu na Piráty neměli nechat... 08.07.2021

„Hlavním cílem říjnových voleb je zastavit Pirátostán. Nebezpečí pro státní suverenitu a svobodu,” uvedl Zemanův mluvčí na sociálních sítích.Alena SchillerováNa nesrovnalosti v programu Pirátů dnes poukázala úřadující ministryně financí Alena Schillerová. „Nikdo na světě vám nemůže dát, co já vám dokážu slíbit,“ charakterizovala ministryně plány na konsolidaci veřejných financí Pirátů.Sama přitom Schillerová představila vlastní plán konsolidace veřejných financí: „Předložila jsem plán konsolidace, který stojí na pevných nohou, neslibuje vzdušné zámky a zároveň nezadusí křehký hospodářský růst.“„Můj plán počítá s tím, že nebudou valorizovány provozní výdaje, tedy že fakticky budou klesat. Počítám se zmrazením objemu platů úředníků a státních zaměstnanců a také ústavní činitelů. Prioritně chci cílit kapitálové výdaje ze zdrojů Evropské unie. Díky tomu budeme snižovat strukturální saldo o minimálně půl procentního bodu HPD ročně. Spolehlivě se udržíme pod hranicí zadlužení 55 % a zůstaneme jednou z nejméně zadlužených zemí v Evropě,“ nastínila své plány úřadující ministryně financí Alena Schillerová.VolbyPodle předvolebního modelu agentury Median pro červen letošního roku by ve volbách vyhrálo ANO premiéra Andreje Babiše se ziskem 26 % hlasů, na druhém místě by se umístila koalice Pirátů a STANu se ziskem 21,5 % volebních hlasů. Na třetím místě by se umístila koalice Spolu se ziskem 20 %. Dále by 5% hranici nutnou pro vstup do sněmovny překročila SPD, Přísaha, KSČM a ČSSD.

Vladimír Štumpa Ovčáčkovo vzdělání předznamenává působení učitele na vysoké škole, ovšem tam by se dostával do střetu s podpindostníkovými žáky a to on jistě ví. Ovšem mohl by vykonávat například funkci náměstka ministra za nějakou politickou stranu, jako bezpartijní. Třeba za Přísahu nebo za blok s Trikolórou. Byla by škoda, kdyby se nechtěl angažovat v politice. 0

jeník22 Pobočka strany Jednotné Rusko v Čečensku 26. června nominovala Kadyrova na post hlavy republiky v nadcházejících volbách. Kadyrov má na starosti Čečensko od roku 2007. Poslední volby do čela republiky se konaly 18. září 2016, ve kterých získal 97,56% hlasů. 0

