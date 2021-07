https://cz.sputniknews.com/20210708/obcane-maji-pravo-vedet-co-je-o-prazdninach-ceka-opozice-chce-mimoradnou-schuzi-15084919.html

„Občané mají právo vědět, co je o prázdninách čeká.“ Opozice chce mimořádnou schůzi

Vládní strany a komunisté ve středu odmítli podpořit jednání o stavu pandemické pohotovosti. Koalice Spolu, která vládní protipandemické opatření nepodporuje... 08.07.2021, Sputnik Česká republika

„Občané mají právo vědět, co je o prázdninách čeká,“ řekl na tiskové konferenci šéf poslanců TOP 09 Vlastimil Válek.Jak informuje portál iDNES.cz, koalice Spolu je připravena sesbírat čtyřicet podpisů pro svolání mimořádné schůze, pokud vládní strany nerozhodnou o jednání o pandemickém stavu na řádné schůzi příští týden.Válek uvedl tak, že koalice chtěla projednat plán ministra zdravotnictví na prázdniny, protože má „oprávněnou obavu o občany naší republiky“.Podle představitelů zmiňované koalice Spolu existuje důvodná obava, že ministerstvo bude přes prázdniny vydávat „další chaotická opatření, která vzápětí skončí u soudu a soud je označí jako nezákonná“.Zmiňme, že předseda SPD Tomio Okamura včera prosazoval diskusi o okamžitém zrušení pandemické pohotovosti. SPD také před schůzí odmítla nápad ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby restaurace začaly kontrolovat, zda jsou jejich hosté bezinfekční a zda mají platný certifikát o očkování, o negativním testu či zda prodělali covid-19.Demonstrace na Malostranském náměstíPřipomeňme, že ve středu několik stovek lidí demonstrovalo na pražském Malostranském náměstí kvůli protikoronavirovým opatřením.Byly tam například odpůrci takzvaných covidových certifikátů, jimiž lidé prokazují, že již byli očkováni či to, že mají negativní test na covid-19, protest pořádal také Volný blok a iniciativa Vraťme děti do školy. Protestující drželi například transparenty s nápisem „Pro svobodu volného pohybu“ nebo „Stop očkování dětí“.

