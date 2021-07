https://cz.sputniknews.com/20210708/odbornici-uvedli-sedm-nejnebezpecnejsich-potravin-pro-jatra-15088149.html

Odborníci uvedli sedm nejnebezpečnějších potravin pro játra

Odborníci uvedli sedm nejnebezpečnějších potravin pro játra

Některé potraviny představují přímou hrozbu pro jeden z nejdůležitějších orgánů lidského těla – játra. Portál Eat This Not That s odvoláním na řadu vědeckých... 08.07.2021

Játra jsou jedním z největších a nejdůležitějších orgánů lidí. Nejen, že neutralizují alkohol a toxiny, jak mnozí věří, ale plní nejméně 500 různých životně důležitých funkcí a podporují hladké fungování těla jako celku. A co víc, pomáhají vyvážit chemické procesy. Proto je tak důležité, aby byl tento orgán co nejzdravější.Podle nadace The American Liver Foundation, která se věnuje prevenci onemocnění jater, zdraví tohoto orgánu ovlivňují: pravidelné cvičení, vyvážená strava, snížení počtu toxinů a včasná vakcinace.Pokud jde o stravu, pak je pro zdraví jater užitečná zelenina a ovoce, celozrnné obiloviny bohaté na vlákninu, drůbež a ryby. Hepatologové nadace také uvedli řadu surovin, které jsou naopak pro játra škodlivé.Sladká vodaTento bod asi nikoho nepřekvapí. Chcete-li si udržet zdravá játra, pak byste se měli vyhnout všemu, co obsahuje velké množství cukru. Sodovka také obsahuje umělé chemikálie, příchutě a přísady. A co je nejdůležitější – postrádá živiny, i když hlásá, že neobsahuje „žádný cukr a kofein".BrambůrkyTaké sůl má podle odborníků negativní vliv na funkci jater. Stogramové balení průměrných brambůrek pokrývá polovinu denní potřeby soli.AlkoholJátra pomáhají štěpit alkohol. Pokud ale vypijete více než skleničku či dvě vína, například silný alkohol, a to i v „koňských“ dávkách, pak musí játra tvrdě pracovat. Odborníci také varují před mícháním sodovky s alkoholem – tato kombinace totiž zasáhne játra dvakrát tak silně.SušenkyTento zdánlivě neškodný produkt, který mnozí kupují v obchodě a jedí během filmu nebo u počítače, také není tou nejlepší volbou pro zdraví jater. Podle studií mohou potraviny s rafinovanými sacharidy nebo cukrem, kukuřičným sirupem s vysokým obsahem fruktózy, bílou moukou způsobit vážné poškození jater.Klobása a masové pochoutkyPříliš mnoho červeného masa a soli, která je součástí vepřové pečeně, šunky, basturmy (sušené hovězí maso), není užitečné pro játra, jak se domnívají odborníci nadace. Je lepší jíst tyto produkty jen ve velmi omezeném množství. Místo toho si raději dejte dietní maso - kuře, krůtu nebo například tuňáka (v jeho mase téměř není tuk (0,5 %) a cholesterol).Konzervované ovocePodle studie může nadměrná konzumace ovoce vést k „předávkování“ fruktózou v těle. Ta totiž slouží ke hromadění energie, na rozdíl od glukózy, která ji produkuje. Fruktóza není o moc užitečnější než čistý přidaný cukr, játra může přetížit a následně vést k obezitě. A ano, zvláště konzervované ovoce je nebezpečné. Často ve velkém množství obsahuje cukr a sladké sirupy.Smažené jídloI tento pokrm vytváří mnoho problémů pro tělo, a zejména jeho konzumací trpí játra. Odborníci z American Liver Foundation kategoricky zakazují jíst smažené jídlo (a fast food), pokud si chcete udržet zdravá játra. Kromě toho bývá mnoho smažených potravin obaleno ve strouhance, což ještě více zatěžuje tento důležitý orgán.

Ladislav Strnad No prostě ideální je veganská strava. Trávy kolem nás přece roste dost..... :-) 0

Vladimír Štumpa Poslední výzkumy uvádějí větší škodlivost cukru, než tuku, sádla. Ovoce se má konzumovat dopoledne a odpoledne či večer zeleninu. Jen přiměřeně listovou zeleninu - snižuje obsah vitaminu K v těle. Fazolové lusky a hroznové víno mají stejné složení jako lidské tělo. Hroznové víno namočit na 10 minut do vlažné vody a pak propláchnout vlažnou vodou. Jde o odstranění postřiků. Ze zeleniny jsou výtečné křížokvěté - květák brokolice, růžičková kapusta. Melouny, rajčata - ta krátce spařit a oloupat pro odstranění postřiku ve slupce. Opláchnutí je neúčinné. Ovoce je kyselejší. Kyseliny musí tělo vyloučit. Chová se k nim jako k jedům. Proto s ovocem obezřetně. Malé dávky. 0

