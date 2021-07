https://cz.sputniknews.com/20210708/olympijske-hry-v-tokiu-probehnou-na-vsech-stadionech-bez-divaku-15087091.html

Olympijské hry v Tokiu proběhnou na všech stadionech bez diváků

Olympijské hry v Tokiu proběhnou na všech stadionech bez diváků

Tokijské olympijské hry, které se mají konat letos v létě, proběhnou na všech stadionech bez diváků. Důvodem je epidemiologická situace týkající se nového... 08.07.2021, Sputnik Česká republika

O tom, v jakém formátu se budou konat nadcházející olympijské hry, informovala japonská ministryně pro provedení her Tamayo Marukawa.Agentura Kyodo dnes ráno sdělila, že hry na všech olympijských objektech v několika japonských prefekturách proběhnou bez diváků. Rozhodnutí bylo učiněno na základě vyhlášení mimořádného stavu v japonském hlavním městě Tokiu, ten má trvat od 12. července do 22. srpna. Takové rozhodnutí učinila ve čtvrtek japonská vláda.„Je velmi politováníhodné, že hry proběhnou velmi omezeně tváří v tvář šíření nového koronaviru,“ uvedl prezident organizačního výboru Seiko Hashimoto a dodal: „Je mi líto lidí, kteří si již koupili lístky, a místních obyvatel, kteří se na hry těšili.“Předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach v souvislosti s formátem provedení olympijských her řekl, že v současné době je nezbytné projevit odpovědnost.„(Odpovědnost – red.) prokážeme dnes, podpoříme opatření, která budou nezbytná pro bezpečné olympijské a paralympijské hry, pro japonský lid a všechny účastníky,“ prohlásil.Fanoušci O tom, že japonské olympijské hry se budou konat bez fanoušků ze zahraničí, bylo informováno již na začátku března letošního roku. Japonsko k takovému kroku již tehdy sáhlo kvůli míře šíření nového koronaviru.Otázka byla tehdy projednávána na online setkání lídrů Mezinárodního olympijského výboru (IOC), Mezinárodního paralympijského výboru (IPC) a tokijské administrativy. Podle agentury se účastníci akce zaměřili na epidemiologickou bezpečnost soutěže. Konečné rozhodnutí bude oznámeno do měsíce.​Olympijské hry byly odloženy vůbec poprvé za 124 let své existence. Připomeňme však, že se OH nekonaly ve válečných letech 1916, 1940 a 1944. V době studené války je zase v letech 1980 a 1984 ovlivnily bojkoty výprav.

