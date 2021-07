https://cz.sputniknews.com/20210708/po-atentatu-na-haitskeho-prezidenta-byli-zlikvidovani-ctyri-zoldaci--15083171.html

Po atentátu na haitského prezidenta byli zlikvidováni čtyři žoldáci

Po atentátu na haitského prezidenta byli zlikvidováni čtyři žoldáci

Po atentátu na haitského prezidenta Jovenela Moïseho byli zlikvidováni čtyři žoldáci a další dva byli zadrženi. Informoval o tom šéf tamní policie Leon Charles... 08.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-08T09:58+0200

2021-07-08T09:58+0200

2021-07-08T09:59+0200

svět

útočník

haiti

prezident

smrt

atentát

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/15083339_0:0:1879:1057_1920x0_80_0_0_9b008da239dca5013749b63af572919f.jpg

Zmiňme, že o zadržení údajných zločinců již dříve informoval ministr komunikací republiky Frantz Exantus. Leon Charles dodal, že tři policisté, které si útočnici vzali jako rukojmí, již byli propuštěni.Úřadující předseda vlády Claude Joseph zase vyzval občany, aby zůstali klidní, a ujistil je, že situace je pod kontrolou.Smrt haitského prezidentaPřipomeňme, že haitský prezident Jovenel Moïse byl smrtelně zraněn poté, co skupina lidí zahájila střelbu v jeho soukromé rezidenci. Ve středu 7. července o tom informoval zpravodajský portál Juno7 s odvoláním na úřadujícího premiéra Clauda Josepha. Útočníci zranili také první dámu Martine Marii Etienne Josephovou. Byla hospitalizována ve vážném stavu.V zemi bylo dokonce na 15 dní vyhlášeno stanné právo.Úřady se domnívají, že za tímto činem stojí zbrojení cizinci. V sousední Dominikánské republice předpokládají, že útok má na svědomí sedmičlenná skupina Jihoameričanů - čtyři Kolumbijci a tři Venezuelané. Organizátoři atentátu jsou pravděpodobně haitští drogoví dealeři.Předseda vlády Joseph označil vraždu za „otřesný, nelidský a barbarský čin“ a vyzval obyvatele ostrovního státu v Karibském moři ke klidu. Uvedl, že policie a úřady mají situaci na ostrově pod kontrolou.Jovenel Moïse byl haitským prezidentem od 7. února 2017. Vládl Haiťanům na základě dekretu vydaném poté, co byly kvůli sporům odloženy volby z roku 2018. Čelil odporu ze strany obyvatel, kteří jeho mandát považovali za nelegitimní. Prezident také během čtyř let vyměnil sedm premiérů. Od 5. července Ariel Henry se měl stát novým premiérem.

https://cz.sputniknews.com/20210707/haiti-vyhlasilo-stanne-pravo-po-smrti-prezidenta---uradujici-premier-15079726.html

Ramzan Kadyrov kubanske komando 0

Vlastimil Cech A teď na Haiti vypukne ohromný, neuvěřitelný blahobyt! 0

2

haiti

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

útočník, haiti, prezident, smrt, atentát