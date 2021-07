https://cz.sputniknews.com/20210708/podleha-duhovemu-lobbingu-ceska-televize-jde-do-spravniho-rizeni-kvuli-propagande-lgbt-15090220.html

„Podléhá duhovému lobbingu.“ Česká televize jde do správního řízení kvůli propagandě LGBT

„Podléhá duhovému lobbingu.“ Česká televize jde do správního řízení kvůli propagandě LGBT

Aliance pro rodinu na svých internetových stránkách informovala, že Česká televize jde z rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání do správního... 08.07.2021, Sputnik Česká republika

České televizi hrozí pokuta, uvádí Aliance pro rodinu, neboť jí Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dala již podruhé za pravdu. „Již druhou stížnost Aliance pro rodinu na neobjektivní vysílání ČT o zákonech, které projednává Sněmovna ve věcech manželství, vyhodnotila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání jako oprávněnou,“ uvedla Aliance.Stížnost byla podána, podle jeho slov z důvodu ochrany veřejnoprávního média, „aby aktivismus a politické názory některých redaktorů neznehodnocovali práci celé ČT a nepodkopávali důvěru nemalé části koncesionářů“. „Koncesionářů, kteří si přejí, aby dětem nikdo nebral právo na mámu a tátu a kteří ctí současný právní stav úpravy manželství jako svazku muže a ženy. Proto jsme podali oficiální stížnost,“ dodal Gregor.Redaktoři České televize, jak píše Aliance pro rodinu, „opakovaně přebírají sugestivní marketingová hesla LGBTIQ+ aktivistů, namísto objektivních pojmů“.Předsedkyně Aliance pro rodinu Jana Jochová prohlásila, že organizace je „velmi ráda“, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uznala stížnost proti propagandě LGBT na obrazovce České televize za oprávněnou. „Ale to ne proto, že bychom chtěli nějak ublížit veřejnoprávní ČT. Ale prostě proto, že víme, jak obyčejným lidem vadí televizní „duhový nátlak“. Věříme, že veřejnoprávní médium musí z podstaty věci zachovávat objektivitu a pevně doufáme, že to ČT a její redaktoři konečně pochopí,” dodala Jana Jochová.Prezident k České televiziK práci zaměstnanců České televise se nedávno vyjádřil i prezident Miloš Zeman. Učinil tak v rozhovoru s Jaroslavem Pleslem pro MF Dnes.Hned první otázka novináře se týkala příspěvku na sociální síti zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT Františka Lutonského, v němž zveřejnil výsledky prezidentských voleb v obcích na Jižní Moravě, které byly nejvíce zasaženy tornádem. Výsledky potvrzovaly vítězství prezidenta Zemana v těchto obcích, což mnozí pojali jako narážku ze strany Lutonského, že prý šlo o nějaký boží trest za prezidentovu podporu.„Proč mě nutíte, abych reagoval na každého televizního blbečka?“ odpověděl Zeman.V rozhovoru mimo jiné zdůraznil, že stále trvá na svém názoru, že transgender osoby si zasluhují kritiku. Myslí si totiž, že pokud lidé odsuzují ženskou obřízku jako barbarskou, měli by odsoudit i snahu o operativní změnu pohlaví, protože jde o zásah do zdravého těla.„Pokud moje kritika transgenderů odvrátí alespoň jednoho člověka, aby se takové operaci podrobil, budu spokojen,“ řekl prezident Zeman.

