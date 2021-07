„Šíří totální lži.“ Robert Šlachta si posvítil na Milion chvilek pro demokracii

https://cz.sputniknews.com/20210708/siri-totalni-lzi-robert-slachta-si-posvitil-na-milion-chvilek-pro-demokracii-15088685.html

Čelní tvář hnutí Přísaha, která podle posledních předvolebních průzkumů má šanci dostat se do Poslanecké sněmovny překonáním 5% hranice, následně vyjmenoval několik bodů, jež Chvilkaři politikovi vytýkají.„V první řadě mě falešně připodobňují k Babišovi a Bártovi. Myslím, že po tom co mám za sebou, kdy jsem 30 let sloužil naší zemi a jejím občanům, mě nikdo nemůže přirovnávat ani Babišovi ani k Bártovi. Byl jsem státním zaměstnancem a chytal jsem zločince. Nebyl jsem a nejsem žádný milionář ani miliardář,“ napsal na svých sociálních sítích Šlachta a obratem dodal: „Zadruhé, k mojí práci, když jsem byl šéfem ÚOOZ. Dost mě překvapilo, že pan Roll, předseda Milionu chvilek, který email rozeslal, považuje kauzu Nagyová za neúspěšnou. Chápu to tedy správně, že to, když kmotrové řídili Českou republiku skrze milenku premiéra, bylo fajn a Milion chvilek s tím souhlasí? Proti tomu by neprotestovali?“Předseda hnutí Přísaha následně vyjmenoval několik velkých kauz, na nich jako příslušník policie a velitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu pracoval.„Poslední korunovaná lež, je že jsem založil hnutí Přísaha proto, abych naplnil svou touhu po moci. Pane Rolle, po 30 letech ve službě, po šéfování elitnímu policejnímu útvaru a po tom, co už v podstatě můžu být jenom doma na Moravě na zahradě, to není o moci. Je to o tom, že chci spravedlivé Česko,“ dodal bývalý elitní policista.Podle názoru Roberta Šlachty se Milionu chvilek pro demokracii nelíbí, že v Česku vzniká nové politické hnutí od spodu – od prostých lidí. „Není to teda o tom, aby v Česku konečně byla spravedlnost, je to o tom, aby se u moci udržely všechny ty strany, které tam už jsou,“ uzavřel Šlachta své vyjádření na sociálních sítích.Útoky na ŠlachtuBývalý elitní policista takto reagoval na slova Milionu chvilek o tom, že Robert Šlachta se opatrně vyjadřuje o tom, s kým by šel v případě dobrého volebního výsledku do koalice. Chvilkaři naznačují, že by se v případě volebního úspěchu mohl chtít „domluvit“ na spolupráci s ANO premiéra Andreje Babiše.Dále Chvilkaři obviňují Přísahu Roberta Šlachty z toho, že se „podobá“ hnutí ANO, nebo třeba i „neslavným“ Věcem Veřejným Víta Bárty.Organizace Milion chvilek pro demokracii na sebe v minulosti nechvalně upozornila díky svému předchozímu předsedovi Mikuláši Minářovi. Ten během působení v Milionu chvilek říkal, že organizaci nevyužije jako odrazový můstek pro založení politické strany. Nehledě na to se právě k tomu nakonec odhodlal a založil hnutí Lidé Pro. Aby se novému politickému projektu mohl věnovat, rezignoval na svoji funkci u Chvilkařů. Jeho hnutí Lidé Pro ovšem mezi lidmi katastrofálně propadlo, a tak byl projekt nakonec rozpuštěn.

