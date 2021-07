https://cz.sputniknews.com/20210708/slovensky-cyklista-sagan-kvuli-zraneni-konci-na-tour-de-france-15086705.html

Slovenský cyklista Sagan kvůli zranění končí na Tour de France

Slovenský cyklista Peter Sagan odstoupil ze soutěže Tour de France. Dnešní 12. etapy se neúčastní kvůli potížím s kolenem, které má kvůli zranění, jež utrpěl... 08.07.2021

2021-07-08T16:20+0200

Trojnásobný mistr světa i po úrazu pokračoval v závodu. Nehledě na bolesti zdolával náročné etapy v horském terénu. Následně se však cyklista ještě jednou udeřil do bolavého kolene, které mu silně oteklo. Cyklista proto nemohl dál pokračovat.Sedminásobný vítěz dané soutěže skončil na letošních závodech v etapách dvakrát pátý a jednou osmý. V boji o zelený dres měl po 11. etapě 123bodovou ztrátu na lídra Marka Cavendishe.V celkové klasifikaci mu patřila předběžně 109. příčka.Hromadná nehodaK incidentu došlo během první etapy závodu na úseku z Brestu do Landerna. Jedna z divaček držela plakát, aby byl vidět na kameře, ale nevšimla si, že překáží soutěžícím. Němec Tony Martin narazil do plakátu a následovali ho další sportovci. Více než 20 sportovců potřebovalo lékařskou pomoc a čtyři z nich museli odstoupit ze soutěže. Španěl Marc Soler dojel se zlomeninami obou rukou.Místní policie ji zařadila na seznam hledaných osob a organizátoři mají v úmyslu dívku zažalovat.

