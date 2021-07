Archeologové u vstupu do jeskyně Jednorožce (na úpatí pohoří Harz v Německu) našli přes 51 tisíc let starý pazneht jelena ozdobený řezbou, oznámil bulvární... 08.07.2021, Sputnik Česká republika

V Německu vědci našli nejstarší ozdobu na světě

© AFP 2021 / NLD Pazneht jelena ozdobený řezbou, který němečtí vědci nalezli v jeskyni Jednorožce © AFP 2021 / NLD

Archeologové u vstupu do jeskyně Jednorožce (na úpatí pohoří Harz v Německu) našli přes 51 tisíc let starý pazneht jelena ozdobený řezbou, oznámil bulvární deník The Daily Mail s odvoláním na článek uveřejněný v časopise Nature Ecology & Evolution.