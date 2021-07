https://cz.sputniknews.com/20210708/vyfouknute-oko-media-zverejnila-hruzne-detaily-vrazdy-haitskeho-prezidenta-15088387.html

„Vyfouknuté oko." Média zveřejnila hrůzné detaily vraždy haitského prezidenta

Hlava Haitského státu podlehla zraněním poté, co byl několikrát střelen ve svém vlastním domě. Vrazi také zranili jeho ženu, ale její život je v současné době... 08.07.2021, Sputnik Česká republika

Haitský prezident Jovenel Moïse byl 12krát střelen vysoce kvalitními náboji, než podlehl svým zraněním, prozradil v rozhovoru pro tamní deník Le Nouvelliste soudce Carl Henry Destin. Podle Destina byly náboje ráže 5,56 mm, používané v různých zbraních NATO, jako jsou M4A1 a FN SCAR, a náboje pro ráže 7,62 mm, používané například v rodině zbraní AK, nalezeny v domě zesnulého prezidenta.Destin dále odhalil, že Moïse byl několikrát střelen do hlavy, hrudníku a kyčlí. Jedna kulka ho zasáhla do čela, zatímco druhá protrhla prezidentovo břicho.Kromě prezidenta a jeho ženy Martine Moïseové nebyl v domě zastřelen nikdo další, včetně prezidentské ochranky, řekl úředník. O jednom z Moïseho dětí, jeho dceři Jomarlie Jovenel Moïse, je známo, že se v pokoji svého bratra ukryla.Málo se ví o tom, kdo nařídil útok na prezidenta země, který byl již zapleten do politické krize. Situace se dále destabilizuje. Haitské úřady uvedly, že útok provedli zahraniční profesionální žoldáci převlečení za agenty amerického Úřadu pro kontrolu drog (DEA). Čtyři z útočníků byli zabiti a další dva byli zadrženi pozdě večer 7. července haitskou národní policií. Haitské prozatímní úřady zatím nikoho neobvinily z objednání prezidentovi vraždy.Smrt haitského prezidentaPřipomeňme, že haitský prezident Jovenel Moïse byl smrtelně zraněn poté, co skupina lidí zahájila střelbu v jeho soukromé rezidenci. Ve středu 7. července o tom informoval zpravodajský portál Juno7 s odvoláním na úřadujícího premiéra Clauda Josepha. V zemi bylo dokonce na 15 dní vyhlášeno stanné právo.Úřady se domnívají, že za tímto činem stojí ozbrojení cizinci. V sousední Dominikánské republice předpokládají, že útok má na svědomí sedmičlenná skupina Jihoameričanů - čtyři Kolumbijci a tři Venezuelané. Organizátoři atentátu jsou pravděpodobně haitští drogoví dealeři.

