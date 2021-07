„Zbytečný populismus.“ Pekarová Adamová to schytala na podporu Jurečky kvůli důchodům

https://cz.sputniknews.com/20210708/zbytecny-populismus-pekarova-adamova-to-schytala-na-podporu-jurecky-kvuli-duchodum-15086848.html

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na svých sociálních sítích podpořila návrh předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky na zkrácení důchodů bývalým... 08.07.2021, Sputnik Česká republika

Na Twitteru pak uvedla, že se prý jedná o „vyrovnání se“ s minulostí, pro něž není nikdy pozdě. Jurečkovi za jeho návrh přitom poděkovala.ReakceNehledě na to, že někteří sledující pod slovy Markéty Pekarové Adamové vyjádřili souhlas s touto aktivitou, mnoho komentujících poukázala na katastrofální zpoždění podobné iniciativy, která spíše vypadá jako snaha a laciný populismus.Uživatel David Benson vidí shodnost marketingu TOP 09 s marketingovým snažením ANO premiéra Andreje Babiše.„Ale začali jste tohle prosazovat až poté, co se to podařilo Slovákům a co jste si za těch X následujících dnů a desítky rozhovorů a článků zjistili, že by na to lidi slyšeli. Takže jak se lišíte od politického marketingu Anofertu?“ dotázal se.„1. zbytečné nic neřešící gesto, 2. velmi pozdě, 3. v tuto dobu laciný populismus,“ myslí si Radek Patsch.Podle názoru uživatele Twitteru s přezdívkou M73V se „ministraničky“ snaží za každou cenu zviditelnit. Jedním z těch, koho by tento návrh v případě jeho schválení zasáhl, by s největší pravděpodobností byl i generál Petr Pavel.„Opět děláte z lidí jenom blbce, a proto má a bude mít Babiš stále náskok,“ uvedl Lubomír Čunek.Jurečkův návrhJurečka včera na sociálních sítích informoval, že podal návrh na snížení důchodů „komunistickým pohlavárům a jejich přisluhovačům“, aby údajně „narovnal historickou křivdu“.Lidem, kteří pracovali ve vybraných funkcích – ve vládě, v ústředním výboru Komunistické strany Československa nebo ve zpravodajských službách, by se tato doba nezapočítávala do důchodu jako takzvaná doba pojištění.„Perzekuovali národ, není důvod, aby za tuto perzekuci byli navíc odměněni ještě dnes!“ prohlásil předseda KDU-ČSL.

