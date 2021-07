https://cz.sputniknews.com/20210709/biden-prohlasil-ze-taliban-je-nejsilnejsi-od-roku-2001-hnuti-mezitim-obsadilo-prechod-s-iranem-15091175.html

Biden prohlásil, že Tálibán je nejsilnější od roku 2001. Hnutí mezitím obsadilo přechod s Íránem

Biden prohlásil, že Tálibán je nejsilnější od roku 2001. Hnutí mezitím obsadilo přechod s Íránem

Americký prezident Joe Biden prohlásil, že radikální hnutí Tálibán (zakázané v RF) je nyní vojensky nejsilnější od roku 2001, kdy americké jednotky vstoupily... 09.07.2021, Sputnik Česká republika

„Tálibán (zakázaný v RF) je nyní vojensky nejsilnější od roku 2001,“ uvedl Biden ve čtvrtečním televizním projevu.Americký prezident také oznámil, že USA dokážou na Afghánistán v případě vzniku teroristické hrozby zaútočit zdaleka.Pád vládyJoe Biden také prohlásil, že nepovažuje za neodvratný pád vlády Afghánistánu po stažení amerických sil, protože země disponuje 300 tisíci vojáků proti 75 tisícům radikálů hnutí.„Ne, není to tak,“ odpověděl na otázku novináře, jestli je pád vlády neodvratným následkem odchodu amerických vojsk.Prezident také odmítl nedávné články o tom, že americká rozvědka předpovídá pád vlády v průběhu půl roku po stažení amerických vojsk.Mezitím hnutí Tálibán (zakázané v RF) podle France Press oznámilo, že obsadilo hlavní hraniční přechod na hranici s Íránem. Podle agentury obec Islam Qala je zcela pod kontrolou členů radikálního hnutí. Talibové chtějí dnes obnovit fungování hraničního přechodu.Tajný odchod AmeričanůVojáci USA nedávno opustili leteckou základnu Bagrám, která je největší v Afghánistánu. Američtí vojáci odpojili elektřinu, aniž by informovali afghánského velitele základny.Než afghánská armáda mohla vzít pod kontrolu leteckou základnu, která se nachází asi hodinu od Kábulu, vtrhli do ní rabující vojáci, kteří kasárny vykradli.Podle jednoho z vojáků útok zlodějů vyprovokovalo to, že 20 minut po tichém odchodu amerických vojáků byla na základně odpojena elektřina a základna se ponořila do tmy. Poznamenal, že tři dny po odchodu amerických vojáků afghánští vojáci stále uklízeli hromadu odpadu, který tam nechali rabující vojáci.V letech nejsilnější protiteroristické operace USA v Afghánistánu se na území Bagrámu nacházelo až 100 tisíc vojáků. Nechali po sobě přes tisíc dopravních prostředků, desítky obrněných automobilů a zcela vybavenou a jednu z nejlepších nemocnic v zemi.

