Chmelár k rozhodnutí ÚS SR: Může zradikalizovat naši společnost a vyhrotit studenou občanskou válku

Chmelár k rozhodnutí ÚS SR: Může zradikalizovat naši společnost a vyhrotit studenou občanskou válku

Ústavní soudci na podnět slovenské prezidentky Zuzany Čaputové ve středu rozhodli, že referendová otázka není v souladu s ústavou, a tak dle zákona nelze zmíněné lidové hlasování vyhlásit. Toto rozhodnutí vyvolalo vlnu kritiky v politických kruzích. Slovenské hnutí Hlas-SD označilo rozhodnutí ÚS SR za černý den slovenské demokracie. Ministr financí Igor Matovič označil jednání prezidentky, která se obrátila na ústavní soud s dotazem, zda konání referenda je, nebo není v rozporu s ústavou, za plivanec do tváří 600 tisíc obyvatelům. Prezidentka na kritiku reagovala tím, že konání referenda je v rukou NR SR. Parlament totiž může rozhodnout o změně ústavy a přijmout usnesení, kterým by požádala o jeho konání.Nyní se k celé věci vyslovil také slovenský historik, politický a mediální analytik, vysokoškolský učitel, publicista a občanský aktivista Eduard Chmelár. A ani jemu se rozhodnutí soudu nelíbí.Podle Chmelára totiž nejde o to, zda jsou lidé pro nebo proti předčasným volbám, ale jde zejména o podkopání jednoho ze základních pilířů právního státu, že veškerá moc pochází z lidu.Ve videu pak o celé věci hovoří podrobněji. Uvádí například, že v tomto případě jde o otázku politické kultury, politické filosofie, ale hlavně o otázku budoucnosti demokracie, její principy a základy. V praxi navíc tento krok znamená, že by ÚS SR mohl v budoucnu smést ze stolu jakékoli referendum, a to svévolným rozhodnutím jen na základě nějakého subjektivního výkladu.Dotyčný také zmínil, že ÚS SR nedal tímto rozhodnutím občanům jinou alternativu, než je násilí.Pokud jde o dalekosáhlé důsledky, Chmelár zmiňuje také to, že by to celé mohlo časem směřovat až k fašismu a autoritářskému režimu.Politický a mediální analytik se mimo jiné dotýká i toho, jakou roli v celé záležitosti sehrála slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.V neposlední řadě Chmelár nastínil, co by lidé na Slovensku měli dělat.

