Cibulková zveřejnila neretušovaný snímek v bikinách. U jedné takové fotky komentáře raději zakázala

Bývalá slovenská tenisová hvězda Dominika Cibulková si opět užívá u moře. A kdy jindy než teď by byla lepší doba pro sdílená fotek v plavkách… Na to přišla i... 09.07.2021

Nedávno jsme psali o tom, že Dominika ví, jak si užívat života. Za posledních pár měsíců totiž stihla vystřídat hned několik zahraničních destinací a vypadá to, že s dovolenými ještě zdaleka nekončí. Tentokrát si bývalá tenistka užívání sluníčka a moře na krásném italském ostrově Capri. Tam dle fotek na Instagramu vyrazila soukromým letounem se svými přáteli a manželem Michalem. Společně si tak užívají v ráji, o čemž svědčí i fotografie.Manželé jsou na něm zachyceni na lodi, jak si užívají pohody. Dominika má na sobě fialové plavky a její muž pak tričko a kraťasy. A nutno dodat, že oběma to sluší, čehož si všimli i instagramoví sledující.Následně se ale objevila milá slova i na adresu jejího manžela. Fanoušci totiž páru vzkazovali, že jsou super a že jim to moc sluší.Velká část Dominičiných obdivovatelů jim pak přála, aby si dovolenou v ráji patřičně užili.To však nebylo ze zveřejněných snímků vše. Na profilu bývalé tenisové hvězdy se totiž fotografií za poslední dobu objevilo víc než dost. U jedné z nich ale Dominika zakázala možnost ji komentovat. Zřejmě proto, že ukázala světu svou nevyretušovanou postavu, a bála se reakcí.Nutno však přiznat, že i po porodu je tato kráska stále k světu a rozhodně se nemá zač stydět.Dominika CibulkováBývalá tenistka Dominika Cibulková se před nedávnem stala maminkou. Svého prvního synka Jakuba porodila v minulém roce 14. června. Začátkem listopadu 2019, právě v den křtu své knihy, tato jednatřicetiletá vítězka Turnaje mistryň z roku 2016 Cibulková ohlásila, že končí svou profesionální kariéru.V polovině ledna 2021 se její jméno začalo spojovat se skandálem, kdy vyšlo najevo, že se dotyčná nechala přednostně i se svým manželem naočkovat proti covidu-19.

