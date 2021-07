https://cz.sputniknews.com/20210709/dalsi-sousedska-vypomoc-babis-mel-pozadat-madary-o-pujceni-dalsich-200-tisic-davek-vakciny-15098281.html

Další sousedská výpomoc? Babiš měl požádat Maďary o půjčení dalších 200 tisíc dávek vakcíny

Další sousedská výpomoc? Babiš měl požádat Maďary o půjčení dalších 200 tisíc dávek vakcíny

Vypadá to, že Česko opět žádá o pomoc Polsko, co se týče vakcín proti koronaviru. Podle nejnovějších informací měl totiž český premiér Andrej Babiš požádat... 09.07.2021, Sputnik Česká republika

Není žádným tajemstvím, že již dříve Maďarsko půjčilo Česku asi 140 tisíc dávek vakcín (konkrétně 140 950 dávek). Šéf maďarské diplomacie tuto dodávku předal Babišovi dvakrát v Praze. Jednalo se o přípravky od společností Pfizer/BioNTech a Česko by je mělo vrátit do konce roku.Nyní to však vypadá, že to nebyla poslední výpomoc, která z polské strany vůči té české proběhla. V pátek totiž Babiš novinářům po schůzce premiérů zemí Visegrádské čtyřky (ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko) a Slovinska, která se konala v Lublani, oznámil, že požádal o další dodávky.Již v dubnu přitom Česku výpomoc s vakcínami slíbily Slovinsko, Rakousko a Maďarsko. Na takovém kroku se tyto země dohodly poté, co Praha nesouhlasila s kompromisem ohledně rozdělení dodatečných deseti milionů dávek v Evropské unii. Česko kvůli rozdělení obdrželo méně vakcín, než kdyby s kompromisem vyslovilo souhlas. Nutno zmínit, že česká země mimo standardních dodávek vakcín na základě smluv uzavřených s výrobci prostřednictvím EU dosud získalo téměř 300 tisíc dávek vakcín. Slovinsko a Rakousko je zapůjčily, Izrael, Srbsko a Slovensko darovaly.Česko chce darovat vakcíny od AstraZenecyPokud jde o vakcíny společnosti AstraZeneca, poslední dny se hovoří o tom, že by se Česko mohlo podělit o přebytečné kusy s ostatními mimoevropskými zeměmi. V červenci by tak země nemusela přijmout ani jednu vakcínu od této britsko-švédské firmy. Informaci potvrdil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že věc příští týden projedná vláda.O darování vakcín Vojtěch promluvil ve vysílání rádia Radiožurnálu. Následně tuto informaci potvrdil i zdroj pocházející přímo z farmaceutické společnosti, který červencovou dodávku odhadl na stovky tisíc vakcín.V souvislosti s touto informací se začalo spekulovat o tom, kam by země mohla nadbytečné vakcíny poslat. Na to, stejně jako na dotaz, o kolik dávek přesně půjde, ale Vojtěch odpovídat nechtěl.Zmiňme, že v současné chvíli není jasně dané, zda ČR vakcíny daruje konkrétní zemi, nebo do mezinárodního programu COVAX pro rozvojové státy. Ministr zdravotnictví však naznačil, že zatím probíhají diskuse o zemích mimo Evropskou unii.Očkování v ČeskuZa zmínku také stojí, že zdravotníci v Česku již od prosince, kdy se v zemi začalo očkovat, aplikovali již 8 796 093 dávek vakcíny proti koronaviru (data ke čtvrtečnímu večeru). Aktuálně má ukončené očkování má přes 3,7 milionu lidí. Za čtvrtek 8. července bylo naočkováno téměř 91 tisíc lidí, což je o 19 tisíc méně než před týdnem.

Renegát Proč ten náš Všeználek nepožádal o vakcínu Sputnik V? Těch západních "vakcín" sem navezl tolik, že už tomu začíná procházet expirace = a lidí ochotných se tím nechat očkovat je měně a méně (a až se dozví o potřebě třetí, či později čtvrté dávky, nebudou už žádní). Naopak je tu prostor a zájem třeba právě o Sputnik V. Tak ať ukáže, že není šaškem západních farmaceutických koncernů, ale premiérem České republiky 0

česká republika

maďarsko

