Deště opět zvedly hladiny řek. Na některých tocích platí povodňové ohrožení

Včerejší a noční bouřky s vydatnými dešti v Česku zvedly hladiny některých toků na povodňové stupně. Nejvážnější situace i ráno zůstává na východě Plzeňského... 09.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-09T07:44+0200

2021-07-09T07:55+0200

Okolo páté hodiny ráno na Úslavě v Koterově platil již třetí povodňový stupeň, druhý stupeň je hlášen na Klabavě v Hrádku a Nové Huti. Dalších šest míst hlásí první povodňový stupeň.Řeka Úslava v Koterově prvního povodňového stupně dosáhla ve čtvrtek ve 22:30, druhý byl platil od dnešních 00:50 a třetí stupeň platí od 05:00. Klabava v Hrádku druhý stupeň hláasí od 04:40, o hodinu později se na druhý stupeň Klabava dostala i v Nové Huti.Povodňová bdělost, tedy první stupeň, platila kolem 06:00 na Úhlavě ve Štěnovicích, na Úslavě v Prádle a Ždírci, na Bradavě v Žákavě, na Klabavě ve stanici Rokycany - Na Pátku a na Holoubkovském potoku ve stanici Rokycany - Dvořákova.Jihočeský kraj hlásí druhý povodňový stupeň na Milevském potoce, Pardubický kraj má první stupeň na Loučné a Středočeský na Doubravě a Botiči.Meteorologové taktéž vydali výstrahu před povodňovým ohrožením, která pro Plzeňsko platí do 08:00 a pro oblasti Blovice, Nepomuk a Rokycany do dnešních 12:00. Poté bude upozornění zmírněné na nejnižší stupeň nebezpečí na povodňovou bdělost, která na většině území České republiky platí do odvolání.Silné bouřky aktuálně protínají Moravskoslezský kraj, postupují Bruntálskem a Krnovskem k severu.Další silné bouřky se očekávají dnes odpoledne na východě Česka, meteorologové od 14:00 do půlnoci vyhlásili výstrahu pro Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj.Včerejší bouřky si vyžádaly lidské obětiČeskem se k večeru prohnaly první bouřky, které napáchaly škody. V Plzeňském kraji za hodinu napršelo více než dvacet milimetrů vody. Kvůli bouřkám na dvou tratích zastavili železniční dopravu. V Čížově na Písecku podle policie spadlý strom zapříčinil smrt dvou lidí.Hasiči včera v Česku v souvislosti s bouřkami vyjížděli k 320 případům. Situace byla nejhorší v Plzeňském, Jihočeském a Středočeském kraji.Počasí způsobilo komplikace se železniční dopravou. Omezený byl provoz na trati mezi Prahou a Karlštejnem, mezi Sázavou a Ledečkem, Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou.V Čížově na Písecku podle policie spadlý strom zapříčinil smrt dvou lidí. V důsledku pádu stromu zahynuli muž a žena. Ve vozidle se podle informací nacházely také děti, které utrpěly zranění. Záchranáři je převezli do místní nemocnice.

