Dneškem se mění pravidla pro prokázání bezinfekčnosti. Nových případů covidu-19 stále přibývá

Dneškem se mění pravidla pro prokázání bezinfekčnosti. Nových případů covidu-19 stále přibývá

Zmiňme, že vláda přistoupila ke zpřísnění podmínek kvůli riziku šíření varianty viru delta. Uvádí se totiž, že vůči této mutaci je jedna dávka vakcíny méně účinná.Pokud jde o testy, lidé se mohou v rámci zdravotního pojištění objednat na jeden antigenní test týdně zdarma a měsíčně navíc na dva PCR testy. V případě, že má člověk negativní antigenní test, bezinfekčnost platí tři. U PCR je to až sedm dní. Za bezinfekční jsou považovaní také lidé až 180 dní po prodělání nákazy.Již dříve ale ministr zdravotnictví Adam Vojtěch avizoval, že co se týče počtu testů zdarma, bude se časem snižovat. V současné chvíli je nutné prokázat bezinfekčnost ku příkladu při vstupu na hromadné akce v kultuře či sportu, při návštěvě divadla nebo využití některých služeb jako jsou ubytování, bazény, kadeřnictví nebo wellness. Také návštěvníci restaurací mají povinnost bezinfekčnost při kontrole prokázat, ale provozovatelé certifikáty kontrolovat nemusí. I zde by ale dle Vojtěcha mohla přijít změna. Dnes existuje hned několik možností, jak tyto certifikáty doložit. Buď je možné využít mobilní aplikaci nebo vše doložit papírovým dokladem, který lidé dostanou přímo při testování či očkování. Elektronický certifikát si lidé mohou stáhnout i z Očkovacího portálu občana.Reakce na změny pravidelNicméně, na nové podmínky bezinfekčnosti reagovali mnozí lidé i politici. Spoustě z nich se nová pravidla nelíbí a hovoří o tom, že si vláda dělá, co chce.K věci se poněkud negativně staví i právník, vysokoškolský učitel a nominant do vládního týmu České pirátské strany Ondřej Dostál. Ten svůj názor vyslovil na Twitteru.A mnozí uživatelé s ním v komentářích souhlasili. Tento krok se jim totiž také nezamlouval.Jiní si však stáli za tím, že bylo naprosto jasné, že k něčemu takovému dojde. Hlavně v době, kdy se světem šíří nové a nové mutace.Krok vlády pak hájili i další uživatelé: „Není to ospravedlnitelný požadavek, když přichází delta? Myslím to jako vážně míněný dotaz. Já jsem naočkovaný hned, jak to šlo, ale ostatní přesvědčila až delta a počty hospitalizací, hlavně neočkovaných a mladších lidí.“Koronavirus aktuálně v ČRPokud jde o aktuální koronavirovou situaci v Česku, resort zdravotnictví informoval, že za čtvrtek 8. července přibylo v Česku celkem 254 nových případů nákazy. Jde tedy o znatelný růst, jelikož minulý čtvrtek to bylo jen 166 případů. Tomuto nepříznivému trendu odpovídá také reprodukční číslo R, které nepatrně vzrostlo z hodnoty 1,20 na 1,22. Toto číslo ukazuje rychlost šíření epidemie, a pokud je vyšší než 1, pak epidemie zrychluje.Nejhorší situace nyní panuje v Praze, přilehlých okresech Praha-západ a Praha-východ a pak v Plzni, Plzni-sever, Plzni-jih a Rokycanech. Všechny tyto regiony hlásí více než 20 nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních 7 dní. Situace v nemocnicích je ale relativně uspokojivá. Aktuálně je s nemocí hospitalizováni 34 pacientů, což je o čtyři méně než ve středu. Ve vážném stavu jsou tři z nich.Zaměříme-li se na testy, za včerejší den bylo vykonáno 52 966 antigenních testů (celkem 22 324 001) a 29 121 PCR testů (celkem 8 260 298). Včera bylo aplikováno 90 960 dávek vakcíny, přičemž celkem je vykázáno již 8 796 093 dávek. Celkově bylo v ČR do středy očkováno dle ministerstva asi 5,16 milionu lidí, dokončené očkování oběma dávkami zatím nemá asi 3,64 milionu z nich.Zákeřná nemoc, která se poprvé v ČR objevila 1. března 2020, si vybrala už přes 30 tisíc obětí. Aktuálně statistika uvádí 30 331 zemřelých, kterým byl diagnostikován covid-19. Naopak se z koronaviru uzdravilo již 1 636 772 osob.

Vitoslav Tajny “Strava, injekce a příkazy budou od útlého věku společně vytvářet takový charakter a takové přesvědčení, které budou autority považovat za žádoucí, a jakákoli vážná kritika moci se stane psychologicky nemožnou. I když jsou všichni nešťastní, všichni věří, že jsou šťastní, protože vláda jim řekne, že tomu tak je.” -Bertrand Russell, Vliv vědy na společnost (1953) str. 49-50 3

Vladimír Štumpa Klinické testy ukazují vysokou účinnost kubánské vakcíny Abdala. Kuba již dříve odmítla dovoz vakcín z Ruska i Číny. Kubánské zdravotnické úřady po klinických testech oznámily, že domácí vakcína proti nemoci Covid-19 s názvem Abdala má 92% účinnost, informuje reportáž Deutche Welle. Vakcína je výsledkem snah Kuby o soběstačnost v očkování proti (nejen) novému koronaviru. Pro Kubánce je nová vakcína důkazem, že malý ostrov s 11 miliony obyvatel nemůže být virem zlomen, stejně jako ho nezlomily desetiletí sankcí Spojených států amerických. Vakcína dostala jméno podle hlavní postavy knihy Abdala z pera národního hrdiny José Martího. Vývoj domácí vakcíny má být také důkazem, že Kuba má prestižní vědce. Vakcína byla vyvinuta v Centru pro genetické inženýrství a biotechnologie, které vede Gerardo Enrique Guillen Nieto, jeden z autorů vakcíny Abdala. Podle státní kubánské biotechnologické firmy BioCubaFarma prokázala Abdala v klinických testech 92,28% efektivitu. 2

