Každá žena chce zůstat vždy mladá a hezká. Množství žen se proto v určitém věku obrací k plastickým chirurgům. Udržet mladiství vzhled však je možné i bez... 09.07.2021, Sputnik Česká republika

Poslední dobou se masáž gua sha stala hitem sociálních sítí. Každý den se objevují nová videa, která ukazují správné techniky této masáže. Uživatelky však sdílí nejen techniky provedení masáže, ale také ohromující výsledky, kterých touto metodou dosáhly.Co je masáž gua sha?V doslovném překladu z čínštiny tato slova označují „pohyb proti špatnému“. Znamená to tedy, že válečky a destičky pomáhají odvádět z organismu toxiny a škodlivé látky.Sama metoda masáží při pomoci léčivých přírodních kamenů vznikla již dávno. Již v 7. století se tato technika používala v čínské medicíně v boji s bolestí hlavy, ztuhnutými svaly a bolestmi svalů.Masáže válečkem totiž pomáhají upravit cirkulaci krve, lymfodrenážní masáž odvádí toxiny a odstraňuje přebytečnou tekutinu.Již v dávných časech si všimli, že masáže gua sha mají nehorázně příznivý účinek na kůži. Váleček snižuje napětí svalů, čímž pomáhá vyhladit vrásky lépe než bottox, odstranit tmavé kruhy pod očima a také zpevnit ovál.Masáže gua sha stimulují syntézy vzácného kolagenu a elastinu natolik důležitých pro zachování krásy naší pokožky, jichž se s věkem vytváří méně a méně.Myslíte si, že omlazení bez bolestivých injekcí a plastických operací není možné? Mýlíte se! Hlavní je vybrat si správný váleček a naučit se správnou techniku.Válečky jsou vyráběné z různých přírodních kamenů. Právě na tuto skutečnost je důležité se orientovat při jejich výběru. Všichni přece víme, že ne zbytečně naši předkové podrobně rozpisovali vlastnosti každého přírodního kamene, drahokamů a polodrahokamů.Kdy vybrat váleček z jantaruJantar má antibakteriální účinek, zvyšuje tok lymfy a bojuje s otoky.NefritBylo prokázáno, že nefrit zlepšuje mikrocirkulaci kůže, pomáhá sužovat póry, zmenšuje otoky. Váleček z nefritu také pomůže odstranit jemné vrásky.RůženínPovídá se, že egyptské krasavice často používaly kosmetické přípravky, které obsahovaly růženín. Není divu! Růženín očišťuje, uklidňuje a vyhlazuje pokožku. Křemík, který je součástí růženínu odstraňuje začervenalost a minimalizuje otoky.AmetystTento drahocenný kámen má schopnost uklidňovat a očišťovat. Pomáhá překonat stres, energie kamene uvolňuje a urychluje proces hojení. Je proto ideální v boji proti vráskám.Jak připravit kůži k masáži?Zaprvé důkladně očistěte pokožku a naneste kosmetický produkt, kterým budete provádět masáž. Může to být olej nebo mastný krém. Váleček umožní důkladně rozetřít přípravek a pomůže komponentům hlouběji proniknout do hlubších vrstev pokožky. Také má smysl dělat masáž gua sha po použití pleťové masky. Masáž zintenzivní efekt.Jak dělat masáž správně?Důležité je pamatovat si, že pohyby v masáži se vždy dělají zdola nahoru, tedy ok krku směrem k čelu, nikdy ne naopak.1. Začněte s masáží v oblasti krku. Vykonávejte klouzavé pohyby od klíční kosti směrem nahoru po vrchní části krku, poté provádějte pohyby vpřed i vzad v oblasti nižní čelisti. Poté klouzavými pohyby po linii čelisti směrem od podbradku k uchu.2. Provádějte úkony, jako kdybyste chtěli válečkem zvednout líce ke spánkům.3. Masírujte spánky pulsujícími pohyby nejméně 7-8 krát. Vyvarujte se silného tlaku.4. Provádějte pohyby válečkem od nosu směrem k uchu.5. Poté přejděte od kořenu nosu pod obočím k vnějšímu rohu oka a spánkům. Masáže víčka provádějte od vnitřního rohu oka do linie růstu vlasů.6. Masáž čela provádějte od linie nosu směrem nahoru k linii růstu vlasů. Masáž se doporučuje dělat dvakrát až třikrát týdně. Pro udržení efektu pak jednou týdně.Masáže se nedoporučuje při poškozeních kůže, akné, psoriáze. Zdržet by se jí měly také těhotné ženy, lidi s nemocemi štítné žlázy, při vysokém krevním tlaku a cukrovce.

ProrokBezpečák Sputniku, za to, že můžeš existovat na západě, vděčíš tomu, že západ naopak může mít v Rusku vysílací stanice Hlas Ameriky a Svobodnou Evropu, opravdu si myslíte, že zprávami typu botox v obličeji využíváte svůj drahocený vysílací čas zaplacený tvrdou prací ruských danových poplatníků? Neserte mě, nebo se odvrátím od vaší země s nelibostí a tím pádem se odvrátí od vaší země i Bůh!!! 0

