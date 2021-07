https://cz.sputniknews.com/20210709/epidemiolog-upozornil-na-jeden-z-priznaku-delta-kmene-koronaviru-15096798.html

Epidemiolog upozornil na jeden z příznaků delta kmene koronaviru

U každého třetího pacienta s delta kmenem koronaviru je onemocnění doprovázeno dysfunkcí trávicí soustavy, prohlásil ruský epidemiolog Alexander Gorelov. 09.07.2021, Sputnik Česká republika

Dodal, že na jaře loňského roku se mnohým zdálo, že rukavice nejsou k prevenci koronaviru nutné.„Ale právě indický kmen názorně ukázal, že ... vstupní cestou mohou být nejen horní dýchací cesty nebo sliznice, ale také trávicí ústrojí, proto virus delta ... je u každé třetí osoby doprovázen dysfunkcí gastrointestinálního traktu“, řekl Gorelov v přenosu rozhlasové stanice Govorit Moskva.Lékař také upozornil na skutečnost, že nejvíce ohroženi delta kmenem koronaviru jsou lidé ve věku 14–29 let.„V současné době delta virus získal vlastnost, která je charakteristická následujícím. Celkově omládl. Nyní je nejzranitelnější věková kategorie 14-29 let. To znamená, že pokud jsme na jaře říkali, pamatujete, 65+, tak v současnosti jsou to převážně mobilní osoby a děti. A registrujeme rodinná ohniska, kdy společně s dětmi onemocní rodiče a naopak,“ řekl ruský epidemiolog.Varianta koronaviru B.1.617 byla poprvé identifikována v Indii v říjnu 2020 a později byly objeveny tři poddruhy - B.1.617.1, B.1.617.2 („delta“) a B.1.617.3, které se liší v několika mutacích bílkoviny a rozšířeností v různých zemích. Kmen delta byl nedávno odhalen v mnoha zemích a podle indických lékařů mohl být hlavní příčinou druhé vlny koronaviru v Indii.

STEV.SEAGAL Tyto obavy jsou zajímavé tím, že i když jsou lidé západními vakcínami očkování i 2x stejně nejsou více chráněni než neočkování a jsou jen pokusní králíci doktora Mengele !!! 4

1

2021

