Homofobem roku se na Slovensku stal ministr obrany Jaroslav Naď. Jak se hájil na Facebooku?

Slováci znají vítěze anticeny homofoba roku. Letos ji získal tamní ministr obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Cenu uděluje Institut lidských práv (ILP), jenž vítěze... 09.07.2021, Sputnik Česká republika

Uvádí se, že ministr anticenu získal za svůj výrok o tom, že podporuje registrované partnerství, ale ne v případě homosexuálů. Zmiňme, že šéf resortu obrany v anketě předběhl například svého stranického šéfa Igora Matoviča (OĽaNO), ale také Roberta Fica (Směr-SD), ministra hospodářství Richarda Sulíka (SaS) či volební lídryni OĽaNO Marii Šofranko.Homofob rokuZmiňme, že anketu u příležitosti Mezinárodního dne proti homofobii (IDAHO) uspořádala nevládní organizace ILP a Duhové Slovensko. Poslat nominaci nebo se zapojit do hlasování mohl kdokoliv.Trofejí pro vítěze je stylizovaný piktogram, zdeformovaná tvář, která v sobě ukrývá i nápis čtyři procenta, což je tradičně chápaný podíl homosexuálních osob v populaci.V minulosti se vítězi ankety stali poslanec Štefan Kuffa (nezařazený) za svůj výrok o topení gayů a Konference biskupů s tvrzením, že lidsko-právní aktivisté jsou „aktéři kultury smrti“, mluvčí Aliance za rodinu Anton Chromík či předseda ĽSNS Marian Kotleba. Cenu si však odmítli převzít. Neúspěšný prezidentský kandidát Štefan Harabin (Vlast) sice prohlásil, že si cenu převezme, ale nakonec to odmítl. Jako jediný si cenu převzal bývalý předseda NR SR Andrej Danko (SNS), který po setkání s aktivisty připustil, že se v některých svých výrocích mýlil a korigoval je. Loňskou vítězkou byla poslankyně Anna Záborská (OĽaNO), která v anketě získala více hlasů, než kroužků ve volbách.Ministrova reakce na anketuK celé věci se na svém Facebooku stihl vyslovit už i samotný ministr Naď. Ten v reakci na zisk takového ocenění mimo jiné uvedl, že si stojí za svým názorem a trvá na něm. Dotyčnému se nelíbilo zejména to, že jej Institut lidských práv obvinil z homofobie kvůli tomu, že jen upřímně odpověděl na otázku moderátora.Dále zdůraznil, že to bere tak, že je mu odpíráno mít vlastní názor na věc.Naď také uvedl, že si za svým názorem stojí a trvá na něm, ale zdůraznil, že je mu úplně jedno, co si v soukromí kdo dělá.Nezapomněl zdůraznit, že na to nic nezmění ani „žádné trapné anticeny“. Za zajímavý považuje ministr také výběr kandidátů na toto ocenění.Závěrem vzkázal všem „přátelům homosexuálům“, že neřeší, kdo je homo a kdo hetero, protože všichni jsou nějací, a dodal, že má všechny stejně rád.

Toudy Škoda, že neni anketa “ VLASTIZRADCA ROKA “ určite by bol hlavný adept na výhru 0

1

jaroslav naď, homofobie, homosexualita, anticena