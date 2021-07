https://cz.sputniknews.com/20210709/horsi-nez-heroin-kvuli-covidu-a-samoizolaci-je-stale-vice-cechu-zavislych-na-lecich-proti-depresi-15092419.html

Horší než heroin: Kvůli covidu a samoizolaci je stále více Čechů závislých na lécích proti depresi

Každého z nás někdy přepadnou chmury a smutná nálada, jindy jsme pod velkým stresem a tlakem. Ne všichni se však s těmito pocity dokážou vypořádat bez pomoci... 09.07.2021, Sputnik Česká republika

Někteří lidé si bohužel nedovedou představit život bez toho, aniž by si denně vzali nějakou tu pilulku na uklidnění. To je případ i pětačtyřicetileté paní Hany z Prahy, matky dvou školáků, která nedokáže od začátku pandemie vyjít z bytu a každou noc si bere prášek na spaní.A bohužel není sama. S takovou závislostí se potýká stále více lidí. Ani oni si neumí představit, že by normálně fungovali bez užívání benzodiazepinů (Rivotril, Neurol, Lexaurin či Diazepam).Tyto léky sice lidem v nesnázích dokážou poskytnout brzkou úlevu a dobrou práci při akutním stresu,, nicméně mají jednu velkou nevýhodu. Je u nich totiž vysoká návykovost těchto léků. A pokud se na nich člověk stane závislým, pak je odvykací proces velmi složitý.Návykovost ale není jejich jediným mínusem. Za zmínku stojí i to, že benzodiazepiny při úzkostných poruchách působí velice nepříznivě. Pocity úzkosti totiž jen maskují, potlačí příznaky, ale příčinu neléčí. Navíc mohou mít na svědomí řadu zdravotních komplikací, a to od předávkování až po intelektuální a motorické poruchy.Zmiňme, že na znepokojivý trend nadužívání těchto léků poukazuje také letošní Evropská zpráva o drogách.Kdo by takové léky neměl užívat?Příliš vhodné nejsou tyto léky pro seniory a sami psychiatři se často shodují, že benzodiazepiny starším lidem škodí. Praxe je ale trochu jiná, jelikož léky se předepisují ve velkém. Recept na ně může vystavit i praktický lékař, a tak chybí dostatečná kontrola. Navíc stále až moc dobře funguje černý trh…Obecně jsou ale nejohroženější skupinou v populaci ženy, zejména po čtyřicátém roce věku. Právě ony totiž představují až dvě třetiny uživatelů benzodiazepinů. Bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil si myslí, že je tomu tak mimo jiné i proto, že lékaři zejména u žen často volí „zkratku“, tedy cestu rychlé, i když výhledově rizikové pomoci.Česko se navíc dnes potýká s nedostatkem psychoterapeutů, a tak lidé, kteří by potřebovali jejich služeb využít, mnohdy nemají tu možnost. Někteří terapeuti totiž mají až půlroční čekací lhůty. Celé situaci navíc nepomáhá ani koronavirová pandemie, která se na duševním a psychickém zdraví mnohých lidí bohužel hodně podepsala.

