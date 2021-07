https://cz.sputniknews.com/20210709/jen-spd-se-z-ces-stran-ucastni-deklarace-o-budoucnosti-evropy-okamura-bojujme-s-viry-ne-s-lidmi-15099574.html

Jen SPD se z čes. stran účastní Deklarace o Budoucnosti Evropy. Okamura: Bojujme s viry, ne s lidmi

Okamura: „Média upřela lidem informaci, že z českých stran je SPD jedinou, která participuje na Deklaraci o budoucnosti Evropy. SPD je s těmi, kdo mají v... 09.07.2021, Sputnik Česká republika

Sputnik: Pane předsedo, některé evropské politické strany v EU podepsaly Deklaraci o budoucnosti Evropy (za svobodu). Vy fyzicky připojíte podpis v září. Co je smyslem deklarace?Tomio Okamura: Tuto deklaraci podepsalo 16 hlavních vlasteneckých stran ze 14 zemí, včetně Viktora Orbána, Mattea Salviniho, Marine Le Penové, Jarosława Kaczyńského (strana Právo a spravedlnost) a dalších… Z toho vidíte, že deklaraci spoluorganizovala naše evropská vlastenecká frakce Identita a demokracie, což je název uskupení v Evropském parlamentu, kde máme naše europoslance. Až bude společné setkání v září, připojím svůj podpis za SPD. Společně vyjadřujeme nespokojenost s trendy EU, chceme návrat kompetencí jednotlivým národům.Sputnik: Boj proti covidu odhalil, že stejně každý národní stát bojuje sám za sebe. Paradoxně jsme se oklikou vrátili k principu národních států, ať si EU co chce říká… Na československém pomezí dokonce Slováci instalovali betonové kvádry, aby se zamezilo pohybu kvůli epidemii. Vracíme se někam do časů železné opony?Tomio Okamura: Ano, situace kolem covidu ukázala, že EU je nefunkční. Ona je funkční, když vybírá od národních států peníze formou povinných odvodů. Když tyto peníze vybere, končí v projektech bohatých subjektů. Jak se jedná o nějakou krizi, ukázalo se, že je EU bezzubá, že se každý stará sám o sebe. Jenže přece každé společenství, ať už manželství či něco jiného, se má utužit právě v době různých krizí. V krizi se o sebe mají starat osoby sobě blízké. V tomto EU selhala. Je to obsahem té deklarace, k níž se připojilo i SPD.Evropský superstát se snaží vytvořit moderní elity. Něco takového musí vzbudit oprávněný odpor. Je to projevem invazivního sociálního inženýrství, v deklaraci je obsaženo, že Evropa čelí vážné demografické krizi. Stárne populace, rodí se málo dětí. EU místo toho, aby vytvářela strategii na podporu rodin a porodnosti, vytváří podporu masové migrace. Jsme přesvědčeni, že suverénní mohou zůstat jen národní státy, nikoli multikulturní superstát. Nelze ignorovat, že každý stát má svoji svébytnou historii. Nadřazení zastřešujících orgánů, které jsou nad vnitrostátními organizacemi – to vytváří chaos. Podkopává to spolupráci.Náš tisk ignoruje, že my jsme tuto iniciativu podrželi, tedy jako česká strana. Zdůrazňuji, podepíšu za SPD v září, chci u toho být na společném varšavském setkání osobně. Jde-li o signatáře, jsou to politické strany z různých států, které zasedají v národních parlamentech a které mají své zástupce v Europarlamentu… V českém parlamentu jsme jediná vlastenecká strana, která má své europoslance v čele s Ivanem Davidem a Hynkem Blažkem. Ve frakci jsme léta, známe se. Za Itálii tam jsou třeba dvě velké parlamentní strany. U nás není žádná jiná strana, která by byla vlastenecká, měla svůj parlamentní klub a měla by ty europoslance. Sputnik: Vaši oponenti vám namítnou, že EU přece stojí na pilířích svobody. Že EU je svoboda sama. V čem je EU jako superstát nesvobodná?Tomio Okamura: Vždyť to vidíme i v našem parlamentu. Jsme jediní u nás, kdo hlasovali proti evropským dluhopisům. Jakou logiku má, že ČR ručí za dluhy Itálie, Španělska, Řecka? Tyto země mají větší průměrné platy. Babiš, ČSSD a další strany spolu s Piráty jsou servilní vůči EU. A tak to Evropě odkývali, zejména to, jak se to EU snaží nastavit u nás.ČR je zadlužená až do roku 2057. Přitom máme deficitní rozpočet. Proč máme cestou dluhopisů ručit za bohatší státy s vyšší životní úrovní? I zbraňová legislativa dává najevo, že se neustále podřizujeme. Dvacet let jsem sportovním střelcem. Proto se i mne dotýká, že jsou z EU osekávána práva nás, sportovních střelců, vše se týká i myslivců. Máte chuť na protest? Uslyšíte, že se musíte podřídit většině. Nechápu, proč se o činech občanů ČR rozhoduje někde v Bruselu? Od čeho máme české zákony? Podobně otázka migrace. Jak nás vůbec někdo sankcionuje jako členskou zemi za to, že nechceme přijímat migranty? Je to šílené. Proto chceme referendum o vystoupení z EU.Sputnik: Co když z EU vystoupíme, ale ta nás převálcuje kulturně? Již teď v EU chodí prý cross-dresseři agitovat děti do školek (slyšel jsem dnes na Rádiu Plus), vážně se tam diskutuje o tom, že mládež bude chemicky brzděna ve vývoji, aby, až děti poberou více rozumu, „mohly“ se rozhodnout, jaké pohlaví chtějí mít… Čili vystoupíme sice, ale život se od EU lišit nebude. Co když to bude tak?Tomio Okamura: Dávat medikamenty malým dětem, aby se jim oddálila puberta, to je fašismus. Podobně zrůdné je vštěpovat jim myšlenku, že si mohou měnit pohlaví. To je zrůdnost nad zrůdnost. Ve sněmovně jsme navrhli referendum o vystoupení z EU již 14krát. Ostatní strany nám to zamítly. Věřím, že v nových volbách posílíme a získáme lepší pozici k prosazení našich myšlenek.Například Přísaha Roberta Šlachty či Trikolóra – odmítají referendum. Robert Šlachta to řekl pro Seznam zprávy. Nechtějí ani Czexit, tím ale na druhou stranu musí přece logicky podporovat migraci. Voliči by to měli začít vnímat.Po vystoupení z EU můžeme být členy EFTY, je zde stále široký rámec pro spolupráci. Volný pohyb osob, služeb a kapitálu – klidně by mohly nadále platit. Odpadla by jen byrokratická bruselská centrála. A výhoda: genderisti nebudou chodit ovlivňovat do školek děti. Dost na tom, že naše školství indoktrinovaly i některé evropské neziskovky. Takovým typickým projektem je inkluze ve školství, prosadili to Andrej Babiš s Kateřinou Valachovou s podporou KDU-ČSL. Ve výsledku to poškodilo řadu školáků. Výuka ve školách musí být postavena v neposlední řadě na vlastenectví. Občanská výchova by měla učit o rodině a vzájemné pomoci. Škola musí být založena na lásce k vlasti, na poučenosti o historii.Piráti a neomarxisti se nám snaží tradiční hodnoty zrelativizovat. Globalisté se z nás snaží udělat ovladatelnou masu. Proto jsou v EU nervózní z nás, z vlasteneckých stran. Musíme mít úctu k vlastní historii, ale i k těm, kdo nás po druhé světové válce osvobozovali. Berme si příklad z Japonska. Váží si předků, veřejného prostoru. Je tam čisto a bezpečno.Sputnik: Co když nás korporace semelou tak jako tak, či nějaký lockdown?Tomio Okamura: Když to zvládá Jižní Korea, Japonsko, Švýcarko… Drtivá většina světa není v EU. Není tam ani Kanada, ani USA, Norsko, Tchaj-wan či Singapur, JAR… Mimochodem sousední Rakousko není v NATO… Necítí se, že je v nebezpečí…Sputnik: Ještě otázka na covid. Jaké konkrétní kroky nás vyvedou z covidové krize? Před volbami bychom měli mít ucelenou představu. Zajímavé, že podle pojišťoven či dle směrnic záchranářů covid není ani epidemická choroba, ani závažná choroba – přesto víme, že se na ni dá zemřít.Tomio Okamura: V SPD říkáme – zacilme ochranu na nejohroženější. 80 % občanů, kteří nejsou ohroženi na životě, ty nechme normálně žít a pracovat. Líbí se mi britský přístup. Máme už i jasnější data. Víme o tom, že tam, kde byl přísný lockdown, vůbec nemusí být nejlepší covidová situace. Typickým příkladem je Florida a Kalifornie. Florida tak přísné restrikce neměla, přitom z epidemie vychází lépe. Stejné je to v Japonsku, také ve Švédsku. Za SPD říkáme – bojujme s viry, nikoli s lidmi.Vakcinace má být dobrovolná, ochranné pomůcky zdarma. Vitamíny zdarma. Měli bychom sbírat validní data. Nevakcinovaní nesmí být diskriminováni. Nadnárodní firmy a velcí farmaceuti by neměli tajit data. Bývali jsme zdatní ve vlastní vakcinaci. Vyráběli jsme léky. Díky EU se řada odvětví a projektů u nás zastavila. Neměli bychom rezignovat na vývoj vlastní národní vakcíny. Pro vakcinační nadšence by měl stát umět zajistit dostatek bezpečných a kvalitních vakcín. Covid není takovou pandemií, abychom museli lidi přinutit nechat si aplikovat vakcínu. Jinak díky SPD se zavedla i širší debata o lécích na covid. Co kritizuji nejvíce, je to, že se nicméně stále blokuje veřejná i odborná diskuze. Zatím se někdo moc snaží, aby ve společnosti převládal jeden názor. Slibuji, že SPD bude dále bojovat za ideál svobody a přímé demokracie.Sputnik: Pane předsedo, děkuji za rozhovor.

Okamura dobře ví, jak měnit názory podle společenských nálad. Ve jeho knize Umění vládnout existuje kapitola jménem Z ropy žijí ruští generálové a muslimští teroristé. Už to samo o sobě je na Okamuru dost silná káva. Ovšem tady je úryvek: „Ropa stojí za ekonomickým růstem Ruska v posledních letech. Nic proti, kdyby to znamenalo demokratizaci a pokles mezinárodního napětí. Posilování ekonomiky ovšem Rusové vnímají jinak – a nejen Putin," píše Okamura. „Rusové mají staletí pocit, že jsou vládci světa, a kdykoli posilují a bohatnou, posilují se i jejich velmocenské choutky. Od cara Petra Velikého se v hlavách většiny Rusů nic nezměnilo – Rusko je třetí Řím. Kupovat ruskou ropu a plyn znamená také financovat si nebezpečného nepřítele," napsal před pár lety Tomio Okamura.

Pan Okamura patří k tomu nejlepšímu, co po ČR a EU běhá. Je charismatický a konzistentní, proto mu rostou preference. Ví, že EU je nereformovatelná.

2

