https://cz.sputniknews.com/20210709/kdo-neni-ockovany-musi-po-prijezdu-na-slovensko-do-karanteny-lide-proti-tomu-protestuji-15098458.html

Kdo není očkovaný, musí po příjezdu na Slovensko do karantény. Lidé proti tomu protestují

Kdo není očkovaný, musí po příjezdu na Slovensko do karantény. Lidé proti tomu protestují

V pátek komplikovaly příjezd k hraničnímu přechodu v Mostech u Jablunkova na Frýdecko-Místecku protesty, které trvaly přes tři hodiny. Policisté odkláněli... 09.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-09T19:20+0200

2021-07-09T19:20+0200

2021-07-09T19:20+0200

slovensko

karanténa

očkování

cestování

kontrola

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/02/13265837_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9fc317d4fbc02b573e01d6cbd73b24df.jpg

Slovensko se rozhodlo umísťovat do karantény kromě několika výjimek všechny cestující, kteří přijeli do republiky a nejsou očkováni proti covidu-19, a to od pátku 9. července. Toto rozhodnutí vyvolalo další protesty na hraničních přechodech. Od pátečního rána komplikovaly dopravu demonstrace na některých hraničních přechodech s Českou republikou a Maďarskem, k nimž patří i hraniční přechod Mosty u Jablunkova.Podle slov policejní mluvčí zablokovalo asi 30 demonstrantů průjezd na Slovensko. K hranicím byla vyslána dopravní a pořádková policie a doprava byla v obou směrech zastavena. „Kamiony a nákladní vozidla zůstaly stát. Osobní vozidla policisté posílali na hraniční přechod Šance,“ sdělila policejní mluvčí.Protestní akce skončila asi ve 14 hodin a průjezd přes hranice byl obnoven. Byl ještě nějakou dobu komplikován tím, že musely projet odstavené kamiony.Kdo nemusí podstupovat karanténu?Výjimku z karantény mají do 1. září takzvaní pendleři a Slováci žijící v příhraničních oblastech sousedních zemí, kteří musí mít při vstupu na Slovensko PCR test na covid-19, který je starý maximálně sedm dní. Slováci si musí od začátku července testy na koronavirus platit, jestliže například nepřišli do kontaktu s nakaženým člověkem.Slovensko netrvá na karanténě ani v případě cestujících, kteří zemí pouze projíždějí. Ti jsou však povinni použít stanovené silniční koridory.V případě tranzitu neplatí povinnost elektronické registrace při vstupu na Slovensko, které tato zpřísněná opatření zavedlo kvůli tomu, že se začala šířit nakažlivější mutace koronaviru.Slovenská policie již ve čtvrtek oznámila, že na větších hraničních přechodech bude soustavně kontrolováno plnění povinností spojených s karanténou. Oznámila také, že byly znovu otevřeny menší hraniční přechody se sousedními zeměmi. Proti uzavření těchto přechodů již během tohoto týdne docházelo k protestům na hranicích.Slovensko zaostává v očkování proti covidu-19 v porovnání s průměrem EU. Důvodem je především menší zájem o očkování ze strany slovenských obyvatel. Zatímco na Slovensku dostalo alespoň první dávku vakcíny proti covidu-19 asi 38 procent obyvatel, průměr v Evropské unii tvoří kolem 52 procent.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

karanténa, očkování, cestování, kontrola