Láska jako trám? Influencerka Chovanová se pochlubila snímkem s otcem svého syna

Láska jako trám? Influencerka Chovanová se pochlubila snímkem s otcem svého syna

Připomeňme, že Aneta si se svým partnerem nezažívala jen šťastné chvilky. Dlouho byli bez sebe, a to i v době, kdy byla těhotná a kdy porodila. Nakonec mu ale dala šanci i přes nevěry ve vztahu. Když tato informace vyšla najevo, prohlásila, že je dost možné, že jim to zase nevyjde, ale aspoň nebude mít výčitky.Zatím to ale vypadá, že vše klape, jak má, a a.n.d.u.l.a vypadá šťastně. Alespoň soudě dle fotografií, které sdílí na Instagramu. Jedna taková tam zrovna nedávno přibyla.A jak na jejich společný snímek reagovali lidé? Velká část z nich psala, že jim to sluší a že jsou spolu krásní. Ostatní dodávali, že jsou vážně „k sežrání“ a že je bomba, že jsou zase spolu. Někteří je dokonce označili za „nejkrásnější pár“ a další dodávali, že vypadají „jak z telenovely“.Spousta lidí jim přála, ať jim to klape: „Já vám to moc přeju. A myslím, že každý, kdo tě sleduje. Jako, kdo z nás by nemiloval šťastný konce?“Mnohé ženy nezapomněly této influencerce připomenout, že František byla dobrá volba: „Kurňa, Andulo! Ten Fana je fakt dobrej. Vybrala sis správně.“A lidé přiznávali, že i František má štěstí: „Jste krásní. Moc vám to sluší. Přeji, ať se Vám daří a už jste konečně zatraceně dost šťastná. F. má fakt štěstí, že má po svém boku tak zatraceně krásnou babu.“Podle mnohých je navíc Andula nyní krásnější než kdy dřív: „Ty jsi Anet nějak zkrásněla. Recept? Že by štěstí?“Aneta ChovanováInfluencerka a bloggerka Aneta Chovanová je na sociálních sítích známá pod jménem a.n.d.u.l.a a na Instagramu ji sleduje 226 tisíc lidí. V současné době vychovává svého synka Patrika. Chovanová se s jeho otcem rozešla, když byla v pátém měsíci těhotenství. Jejím partnerem byl podnikatel František Doležal. Důvodem prý měly být nevěry Doležala, o kterých psala na svém Instagramu. Nakonec se ale před nedávnem dali zase dohromady.Sledující ji milují pro inspirativní záběry, životní tipy a skvělý smysl pro humor.

