Lidovci se chtějí vypořádat s minulým režimem. Zapomněli, že mu také sloužili. Názor

Lidovci se chtějí pomstít lidem, kteří byli spojeni s minulým režimem. Přijdou o část důchodu. Novela příslušného zákona už je v Poslanecké sněmovně. 09.07.2021, Sputnik Česká republika

Je to více jak třicet let, co padl v Československu komunistický režim. Jenže minulost nedá lepšolidem spát, furt se v ní chtějí vrtat. Furt chtějí ukázat, že oni jsou ta morální autorita. A tak si to po třech dekádách chtějí vyřídit s lidmi, které nenávidí. Vždyť se blíží volby, že?Předseda opozičních lidovců Marian Jurečka chce snížit důchody exponentům komunistického režimu v Československu. Lidem, kteří působili ve stanovených funkcích, například ve vládě, v ústředním výboru Komunistické strany Československa nebo ve zpravodajských službách, by se tato doba nezapočítávala do důchodu jako takzvaná doba pojištění.Jurečka ke zdůvodnění svého návrhu uvádí, že osoby, které se podílely na perzekuci občanů nebo na potlačování lidských práv, například straničtí pracovníci nebo pracovníci bezpečnostních složek, byly za své služby nadprůměrně odměňovány. Šlo nejen o nadprůměrné platy, ale i o sociální výhody pro ně a rodinné příslušníky nebo o záruky vyšších starobních i výsluhových důchodů. Tato privilegia jsou však podle něj nezasloužená, nespravedlivá a nemorální. Za cíl svého návrhu označil Jurečka odejmout nezasloužené výhody poskytované v důchodovém systému bývalým vrcholným představitelům komunistické moci a jejího aparátu v bezpečnostních složkách.Jeho návrh má dopadnout také na příslušníky někdejší Státní bezpečnosti, Zpravodajské služby generálního štábu nebo zpravodajských jednotek pohraniční stráže. Zasáhl by i tehdejší poslance České národní rady nebo Federálního shromáždění. Období strávené v těchto a dalších stanovených funkcích Jurečkův návrh nazývá službou a doba této služby by se nezapočítávala do doby pojištění.Seznamy těchto osob jsou už připraveny, aniž by o novele rozhodl parlament. Rejstřík těchto osob by vytvořil Ústav pro studium totalitních režimů a ten by vydával potvrzení o době služby. Zápis v rejstříku by byl vyloučený ze soudního přezkumu. Přezkoumatelné by bylo až potvrzení ústavu, pokud by dotčený člověk zažaloval rozhodnutí příslušné instituce o snížení důchodu. To jsou ale správní úderníci!Lidovce motivují jisté věci se společným jmenovatelem. Volby. Lidovci se svým voličům chtějí ukázat jako zásadoví bojovníci za demokracii. Možná tím také chtějí skrýt nepříjemnou pravdu, a to, že Československá strana lidová byla členem orgánu minulého režimu, Národní fronty.A pak se můžeme oprávněně domnívat, že jde o útok na premiéra Andreje Babiše. Ví se, že podle nalezených spisů byl agentem StB, byl registrován konkrétně u Oddělení kontrarozvědné ochrany československého zahraničního obchodu.O kontroverzní lidovecké novele Sputnik hovořil s poslancem za KSČM a členem sněmovního podvýboru pro energetiku Leo Luzarem.„K tomuto návrhu nelze říci nic jiného než, že se po 32 letech jedná o nepochopitelnou a dalo by se říci, že zrůdnou pomstu našroubovanou na kolektivní vinu s cílem ji uplatnit na osmdesátnících. O jakém trestu vlastně mluví? O jaké spravedlnosti a pro koho? Neschopnost našich soudů potrestat ty, co se skutečně provinili a zneužili jim tehdy svěřenou moc, chce SPOLU nahradit kolektivní pomstou a rozsudek má vystavit Ústav pro studium totalitních režimů. Tito historici tedy nyní dostanou moc soudit a vynést rozsudek? Skupina nikým nekontrolovaných badatelů bude tedy rozhodovat o vině i trestu na objednávku koalice SPOLU! Takto já vidím záměr předsedy lidovců Jurečky,“ říká známý politik.Nevypadá to jako opožděná a zbytečná pomsta předchozímu režimu? Další z volebních triků?„Nechci raději ani domýšlet, kam jsou ve své pomstychtivost ještě schopni zajít ti, co říkají, miluj bližního jako sebe sama a útěchu hledají v odpuštění. Přestali věřit v Boží spravedlnost a začnou se mstít lidem, kteří již mnohdy ani nechápou proč? Jsou už jen staří, nemocní a zranitelní…ano, není to už nic jiného než zbytečná a opožděná pomsta,“ míní pan Luzar.Anebo to je šťouchanec Andreji Babišovi. Ví se, že působil v ekonomické rozvědce.„A šťouchat ze strany lidovců takto do Babiše, se kterým seděli v jedné vládě a dodnes sedí a přizvukují si na mnoha radnicích, mi přijde opravdu směšné. Za nás, za KSČM říkáme jasné a zásadní NE kolektivní vině a nikdy nekončícím snahám o pomstu. A dokud budeme v Poslanecké sněmovně, nebudeme mlčet! A doufám, že si uvědomí všichni voliči, kteří by chtěli volit Andreje Babiše nebo Tomia Okamuru, že jen KSČM bude hájit poctivou práci našich dědů a otců. Volte KSČM!“ dodává poslanec za KSČM Leo Luzar.

Zdeněk Krátký Lidovci po padesát let kolaborovali s komunisty a dnes chtějí krátit důchody. Jsem hodně zvědavý na kolik zkrátí důchod Vladimíru Remkovi, a nakolik generálu Pavlovi. V zájmu spravedlnosti by měli škrtat důchody i ve svých řadách soukmenovců v Národní frontě s komunisty. 😊 7

Janecký Jan Tak dlouho se čekalo aby se zapomnělo aby vymřeli svědvi první republiky,poválečné doby do r.1948 a teď je lhaní povoleno i v nejvyšších patrech.ja pamatuji vxpravěni kmetů o Masarykovi z první tepubliky,moje máma žila v Ostravě a Jak po válce hladověli,prodali vše aby od sedláků kupovali předražené jídlo ,jak zadarmo stavěli vesnické prodejny,školky,jesle atd.a pamatuji jak jsem jako mistr v STS mněl plat 4000,-Kč a nejvýše postaveny okresni tajemnik mněl 6500,-Kč. Středisková obec Dobrá spravovala 8 okolních vesnic a byli tam předseda,tajemnik,sekretářka ,matrikařka a drobné provozovny řídili 3lidé.na stavebním odboru byli 2pracovnici.Dnes nesrovnatelné náklady na provoz .státu.Stat v dluzích a v obcích rozmařilost .Bylo by dobré se dívat více na záznamy z historie TV v Československu a ne strašit komunismem-nikdy nebyl-byl socialismus a od r.1988 se dalo cestovat,podnikat a včas nezaplacena faktura byl trestný čin.No ja dělal jen mistra v traktorce a v r.1988 podnikal..... 6

