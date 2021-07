Mezi Putinem a Bidenem proběhla telefonní konverzace. Americký prezident označil jednání za úspěšné

https://cz.sputniknews.com/20210709/mezi-putinem-a-bidenem-probehla-telefonni-konverzace-americky-prezident-oznacil-jednani-za-uspesne-15099429.html

Americký prezident Joe Biden hovořil telefonicky s Vladimirem Putinem, uvedla tisková služba Bílého domu. Rozhovor trval asi hodinu. Americký prezident uvedl... 09.07.2021, Sputnik Česká republika

„Všechno proběhlo dobře. Jsem optimisticky naladěn,“ řekl Joe Biden novinářům v Bílém domě.Rada bezpečnosti OSN již dříve přijala rezoluci Ruska, Spojených států, Irska a Norska o prodloužení přeshraničního poskytování humanitární pomoci Sýrii prostřednictvím kontrolního stanoviště Bab al-Hava. Jak zdůraznil Vasilij Něbenzja, ruský stálý zástupce při organizaci, Moskvě a Washingtonu se poprvé podařilo „nejen se prostě domluvit, ale také předložit společný text“, který jednomyslně podpořili. Podle něj by se to mohlo stát mezníkem v dialogu mezi Ruskem a USA.Kromě toho Biden s Putinem diskutovali o kybernetické bezpečnosti a o „pokračujících útocích s použitím vyděračských programů“. Podle Bílého domu takové kybernetické útoky provádějí počítačoví zločinci „se sídlem v Rusku“. Americký prezident se domnívá, že Moskva musí přijmout opatření k potlačení činnosti hackerů.Biden rovněž zdůraznil, že je nakloněn další spolupráci v souvislosti se „širším nebezpečím vytvářeným vyděrači“. Podle jeho slov USA „přijmou veškerá opatření nezbytná k ochraně svých obyvatel a životně důležité infrastruktury“.V rámci odpovědi na otázku, zda USA přijmou opatření v reakci na kybernetické útoky, Biden řekl „ano“. Biden uvedl, že pokud by byla porušena „základní pravidla“, USA by odpověděly, ale použití vojenské síly vyloučil. Americký prezident dal svému kolegovi seznam 16 organizací ve Spojených státech, které jsou považovány za součást kriticky důležité infrastruktury, a útoky na ně Washington považuje za nepřijatelné.Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová dnes rovněž prohlásila, že americký prezident Joe Biden si ponechává možnost „provést úder“ v reakci na kybernetické útoky proti USA, přičemž se řídí zájmy své země.Kyberútok v AmericeV noci na 3. července bylo oznámeno, že americká společnost Kaseya byla vystavena potenciálně velmi rozsáhlému kybernetickému útoku pomocí vyděračského viru. Hackerský útok zasáhl společnosti přímo či nepřímo spojené s Kaseyou. Kaseya na dálku sleduje programy svých zákazníků - poskytovatelů internetových služeb pro firmy.Později agentura Bloomberg s odvoláním na odborníky na kybernetickou bezpečnost uvedla, že hackeři požadovali od firmy Kaseya výkupné v hodnotě 70 milionů dolarů v bitcoinech.Kreml o výsledcích telefonického rozhovoru prezidentůTisková služba Kremlu sdělila, že ruský prezident Vladimir Putin a jeho americký kolega Joe Biden zdůraznili potřebu konstruktivní spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti kybernetické bezpečnosti.„Nejvyšší představitelé zdůraznili nutnost věcné a konstruktivní spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti, pokračování příslušných kontaktů,“ uvádí se ve zprávě.Ruský prezident Vladimir Putin je zároveň přesvědčen, že interakce mezi Moskvou a Washingtonem v oblasti kybernetické bezpečnosti by měla být profesionální a nepolitizovaná.„Současně s ohledem na rozsah a závažnost výzev v této oblasti by interakce mezi Ruskem a Spojenými státy měla mít trvalý, profesionální a nepolitizovaný charakter, být prováděna pomocí specializovaných kanálů pro výměnu údajů mezi oprávněnými státními strukturami, v rámci dvoustranných právních mechanismů, a také v souladu s ustanoveními mezinárodního práva,“ uvádí se ve sdělení.Tisková služba Kremlu rovněž uvedla, že ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Joe Biden diskutovali o situaci v Sýrii s důrazem na humanitární aspekty.„Obě strany kladně hodnotily koordinaci úsilí Ruska a Spojených států v této otázce - a to i v Radě bezpečnosti OSN,“ sdělili v Kremlu.Ve zprávě Kremlu se rovněž uvádí, že ruský prezident Vladimir Putin vyjádřil upřímnou soustrast americkému prezidentovi Joe Bidenovi v souvislosti se zřícením obytné budovy na Floridě, informovala tisková služba Kremlu.„Vladimir Putin vyjádřil upřímnou soustrast v souvislosti s tragickými následky zřícení obytného domu v Surfside na Floridě, které si vyžádalo mnoho obětí na životech,“ uvádí se ve zprávě.

Červenáček Víme, že Světovému kurvítku se nedá věřit. Stále destabilizují státy s nepohodlným poliotickým vedením. Stále ovlivňují výsledky voleb bez mrknutí oka. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

1

