Patricie Pagáčová je po porodu k nepoznání. Novopečená maminka překvapila fanoušky svým vzhledem

Patricie Pagáčová je po porodu k nepoznání. Novopečená maminka překvapila fanoušky svým vzhledem

Říká se, že mateřství změní ženu k nepoznání, a o zřejmě i po té fyzické stránce. To je i případ české herečky a moderátorky Patricie Pagáčové, která díky své... 09.07.2021

O tom, že mateřství Pagáčové svědčí, se mohli přesvědčit její příznivci na sociální síti, když dotyčná sdílela nový snímek. Je na něm totiž opravdu kus!Na snímku je Patricie zachycena s dokonalým make-upem a účesem, a je přitom oblečena do elegantních dlouhých šatů v jemně fialové barvě.Nicméně, nutno říct, že mnozí uživatelé měli vůbec problém ji poznat. „Upřímně, takhle z dálky je na fotce někdo úplně jiný,“ objevlo se v komentářích.Lidé si navíc Patricii pletli s různými modelkami. „Jako Petra Němcová,“ uváděli lidé.Další v ní však viděla ještě někoho jiného: „A já si na první pohled myslela, že je to Simona Krainová, a ne vy.“I přes to, že si Patricie nebyla moc podobná, lidé dokázali ocenit, jak moc jí to sekne.Většina žen pak ocenila zejména její postavičku po miminku: „Tohle (!!!!) je postava po porodu!? No tak to smekám, klobouk. Nádherná jsi, Páťo.“ A zmínka padla i o šatech, které sklidily úspěch. „Moje oblíbená barva! A Vy v ní vypadáte jako bohyně!!!“ rozplývali se fanoušci.Patricie si tak vysloužila spoustu lichotek. Dle mnohých je totiž nádherná, krásná a opravdová kočka.I přesto se ale našlo několik lidí, kteří u Pagáčové preferují především přirozenost.„Nelíbí, jste moc vyumělkovaná. Vám sluší přirozenost,“ přidávali se další.Patricie PagáčováPatricie Pagáčová, rozená Solaříková, je česká herečka a příležitostná moderátorka. Jako malá se proslavila rolí Aničky Studničkové v seriálu Ranč U Zelené sedmy. Velkou slávu jí však přinesl i seriál Ulice, v němž hrála Terezu Jordánovou, a to již od roku 2005. Zahrála si také v divadle (Dokonalá svatba, Doktor v nesnázích, Fantastická žena) či ve videoklipu „Naše cesty“ od Marka Ztraceného. Kromě toho moderovala pořad Jak to vidí MasterChef 2019. Letos také usedla v porotě oblíbené pěvecké show SuperStar a nově se začala objevovat i v seriálu Modrý kód.Co se týče jejího vzdělání, vystudovala management obchodu a služeb na střední odborné škole. V roce 2009 se neúspěšně pokoušela dostat na DAMU. V roce 2015 dokončila studium humanitních studií na Metropolitní univerzitě.Pokud jde o její osobní život, v roce 2018 začala chodit s Tiborem Pagáčem, s nímž se v lednu 2019 zasnoubila. Téhož roku v červnu se vzali. V únoru 2021 pár oznámil, že čeká svého prvního potomka. V květnu 2021 se jim narodila dcera Bibiana.

