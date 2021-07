https://cz.sputniknews.com/20210709/po-tomto-snadnem-receptu-si-uz-mrazene-hranolky-nikdy-nekoupite-je-za-nim-male-tajemstvi-15097641.html

Po tomto snadném receptu si už mražené hranolky nikdy nekoupíte. Je za ním malé tajemství

Šéfkuchař z australského Melbourne se podělil o lahodný recept na opékané brambory. Za méně než 30 minut budete mít skvělou přílohu na oběd i večeři

Robbie Bell, šéfkuchař a zakladatel oblíbené restaurační sítě City Larder v Melbourne, na svém TikToku zveřejnil snadný recept na šťavnaté opékané brambory.Svým sledujícím, kterých je více než půl milionu, řekl, že by lidé měli přestat kupovat v obchodech mražené brambory, neboť není nic snazšího, než si pochoutku připravit vlastníma rukama.Pak je pokropte olivovým olejem. A nakonec přichází jeho malé tajemství. Brambory osolte a okořeňte uzenou paprikou. Můžete ale použít i jiné, vaše oblíbené, koření, a to dříve, než brambory dáte na pekáč.Pak brambory dejte pečte v troubě asi 25 až 30 minut. Teplotu nastavte na 160 stupňů.Na konci videa Bell ukázal šťavnatý kousek brambor – dozlatova zapečený s měkkým bramborovým polštářkem uvnitř.Video za 24 hodin zhlédlo neuvěřitelných 277 tisíc diváků. Většina z nich byla naprosto nadšená.Nicméně, nechyběla ani kritika.Někteří dokonce tvrdili, že je levnější si hranolky koupit, než si je takto podomácku připravit.Recept na neobvyklá vejceV květnu stránka 5.minute.recipes na Tik Toku zveřejnila zajímavý recept na pečené vejce.Vejce vložte do nepříliš hořícího uhlí, například po pečení špízu, nebo na místo, které nebude příliš horké. Příliš mnoho tepla není nutnost, jinak mohou vejce prasknout. Péct je nemusíte dlouho, doslova stačí pět minut, důležité je, aby vejce nezačala hořet! Jakmile vejce vytáhnete, musíte je dát vychladit. Ukázalo se, že vejce bylo téměř naměkko a bylo obohaceno o uzenou chuť.Pokud neplánujete táborák, ale stále chcete vyzkoušet pečená vejce, můžete si je udělat v troubě. Vejce zabalte do alobalu a dejte je do trouby asi 10 minut. Pak je vytáhněte, vychlaďte a vychutnejte si neobvyklou chuť.

