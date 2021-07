https://cz.sputniknews.com/20210709/pocasi-se-nevzdava-meteorologove-opet-varuji-pred-velmi-silnymi-bourkami-15093469.html

Počasí se nevzdává. Meteorologové opět varují před velmi silnými bouřkami

Počasí se nevzdává. Meteorologové opět varují před velmi silnými bouřkami

Český hydrometeorologický ústav opět upravil výstrahu před bouřkami. Do dnešního večera na východě republiky hrozí velmi silné bouřky, kvůli intenzivním... 09.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-09T13:26+0200

2021-07-09T13:26+0200

2021-07-09T13:26+0200

česko

bouřka

počasí

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/09/15093414_0:205:1079:812_1920x0_80_0_0_a1eb4212ba3907fd492644d185ec632f.jpg

Před velmi silnými bouřkami meteorologové varují především na Moravě a ve Slezsku. Jde především o části Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Bouřky budou doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny až 40 milimetrů, mohou se však objevit i velké kroupy a poryvy větry mezi 70 a 90 kilometry v hodině.Pro další kraje platí nižší stupeň výstrahy, jde o Zlínský kraj a části Jihomoravského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Počítá se srážkami ojediněle až 40 milimetrů, nejsou vyloučeny ani kroupy a poryvy větru o rychlosti až 70 kilometrů v hodině.Povodňová aktivitaNa některých řekách v Česku nadále platí nebezpečí povodňové aktivity. Na Chrudimsku až do pátečního večera platí varování před možným třetím stupněm povodňové aktivity na Novohradce.Na třetím stupni je na západě Čech Úslava v Koterově a mohla by se na něj dostat i Klabava v Nové Huti.První stupeň bude platit na některých řekách na Vysočině, Středočeském, Plzeňském, Královehradeckém a Pardubickém kraji.Včerejší bouřky si vyžádaly lidské obětiČeskem se včera k večeru prohnaly první bouřky, které napáchaly škody. V Plzeňském kraji za hodinu napršelo více než dvacet milimetrů vody. Kvůli bouřkám na dvou tratích zastavili železniční dopravu. V Čížově na Písecku podle policie spadlý strom zapříčinil smrt dvou lidí.Hasiči včera v Česku v souvislosti s bouřkami vyjížděli k 320 případům. Situace byla nejhorší v Plzeňském, Jihočeském a Středočeském kraji.Počasí způsobilo komplikace se železniční dopravou. Omezený byl provoz na trati mezi Prahou a Karlštejnem, mezi Sázavou a Ledečkem, Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou.V Čížově na Písecku podle policie spadlý strom zapříčinil smrt dvou lidí. V důsledku pádu stromu zahynuli muž a žena. Ve vozidle se podle informací nacházely také děti, které utrpěly zranění. Záchranáři je převezli do místní nemocnice.

https://cz.sputniknews.com/20210709/deste-opet-zvedly-hladiny-rek-na-nekterych-tocich-plati-povodnove-ohrozeni-15090849.html

https://cz.sputniknews.com/20210708/meteorologove-aktualizuji-vystrahu-zesilili-varovani-pred-bourkami-ktere-muzou-byt-i-extremni-15086080.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bouřka, počasí, česká republika