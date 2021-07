https://cz.sputniknews.com/20210709/protrzena-hraz-v-noci-zaplavila-pietni-misto-v-lezakach-15094797.html

Protržená hráz v noci zaplavila pietní místo v Ležákách

Na Chrudimsku u obce Ležáky se v pátek protrhla hráz, voda následně zatopila pietní území nacisty vypálené obce. Ředitelka památníku Kamila Chvojková médiím... 09.07.2021, Sputnik Česká republika

Během nočních bouřek se v noci na pátek protrhla hráz rybníka Ležák, voda následně natekla na pietní území Ležáky.Památník Ležáky na Facebooku informuje, že kvůli silné bouřce došlo k propadnutí části hráze rybníka Ležák nad Švandovým mlýnem. Návštěvníci jsou vyzýváni k opatrnosti. Zároveň památník doporučuje, aby lidé návštěvu odložili.Potok Ležák se u památníku vylévá z břehů pravidelně, k podobnému případu došlo i loni. Chvojková však uvádí, že letos jsou následky horší.V Pardubickém kraji hasiči od čtvrtečního večera do dnešního rána zasahovali u 230 událostí. Šlo o čerpání vody z domů, popadané stromy a zajišťování střech.Nejsilnější bouřky byly v Pardubickém kraji právě na Chrudimsku a Orlickoústecku. Až do večera na Chrudimsku platí varování před vzestupem hladiny a možností dosažení třetího stupně povodňové aktivity na dolním úseku řeky Novohradky.Povodňová aktivitaNa některých řekách v Česku nadále platí nebezpečí povodňové aktivity. Na Chrudimsku až do pátečního večera platí varování před možným třetím stupněm povodňové aktivity na Novohradce.Na třetím stupni je na západě Čech Úslava v Koterově a mohla by se na něj dostat i Klabava v Nové Huti.První stupeň bude platit na některých řekách na Vysočině, Středočeském, Plzeňském, Královehradeckém a Pardubickém kraji.

