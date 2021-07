https://cz.sputniknews.com/20210709/skoda-tech-panelaku-tam-plackova-se-nechala-vyfotit-na-strese-jen-v-pruhledne-latce-15087470.html

„Škoda těch paneláků tam.“ Plačková se nechala vyfotit na střeše jen v průhledné látce

„Škoda těch paneláků tam." Plačková se nechala vyfotit na střeše jen v průhledné látce

„Sněme a pracujme na svých snech. Jinak se může stát, že nás někdo využije, abychom pracovali na těch jeho,“ napsala Queen Plačková ve svém příspěvku. Na zveřejněném videu máme také možnost vidět, jak proces focení probíhal.Ohromující snímky si okamžitě vysloužily obrovské množství nadšených komentářů, včetně aktivní uživatelky Instagramu, modelky Andrey Verešové. „Úžasné,“ napsala Andrea.Další uživatelka, která Zuzaně pomáhala během focení, pak napsala: „A já jako brigádnice, ale je to TOP. Stálo to za tu námahu.“Sledující nikki_fridrich pak snímek okomentovala následovně: „Tak ta je topová, bejbe.“„Asi nejkrásnější fotky, které jsem kdy viděla,“ napsala katanka.jnk.„Omg, ta fotka je top. Měli by to dát na titulku nějakého časáku,“ podpořila ji další fanynka.Také uživatelka 2903_kira_kira nezůstala stranou, co se týče reakce: „Tato nádherná žena nemá chybu!“Někteří však litovali, že za Plačkovou není takový výhled, jaký by si přáli. „Škoda těch paneláků tam,“ zaznělo.Připomeňme, že Plačková se koncem roku 2020 ocitla pod „kudlou“ renomovaného ukrajinského plastického chirurga, kterého navštívila také zpěvačka Dara Rolins.Plastika obličeje ale není jedinou proměnou, kterou si Zuzana v poslední době prošla. Nedávno se vrátila ze Srí Lanky, kde tři týdny podstupovala nejrůznější léčivé a detoxikační rituály. Na čas z jídelníčku vynechala maso, alkohol a sladkosti.Zuzana PlačkováZuzana Plačková, jedna z hvězd kontroverzní soutěže Hotel Paradise, se proslavila zejména svými obrovskými silikonovými implantáty a dalšími vylepšeními. Je modelka a playmate a pochází z Čadce na Slovensku. V současné době je blogerkou, podnikatelkou a živí ji i její účet na Instagramu, kde ji sleduje přes 751 tisíc lidí.Dne 20. června oslavila tato slovenská kráska své 30. narozeniny.

