https://cz.sputniknews.com/20210709/talibove-se-zmocnili-dalsiho-kontrolniho-prechodu-na-hranici-s-iranem-15095512.html

Tálibové se zmocnili dalšího hraničního přechodu s Íránem

Tálibové se zmocnili dalšího hraničního přechodu s Íránem

Tálibové se zmocnili kontroly nad dalším přechodem na hranici s Íránem, uvádí agentura Pajhwok Afghan News s odvoláním na zdroje. 09.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-09T15:26+0200

2021-07-09T15:26+0200

2021-07-09T15:38+0200

svět

talibán

afghánistán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/14776734_0:139:3071:1866_1920x0_80_0_0_8c6ef62174be2c076d2f5847d01c8f9b.jpg

Upřesňuje, že jde o hraniční přechod Abu Nasr Farahi v provincii Faráh.Již dříve se objevily zprávy, že tálibové vstoupili s bojem do Kandaháru, správního centra stejnojmenné provincie a největšího města v jižním Afghánistánu. Kromě již obsazených hraničních přechodů v Tádžikistánu převzali ozbrojenci Tálibánu* kontrolu i nad přechody na hranicích s Íránem a Turkmenistánem. Muhammad Naim, oficiální zástupce politické kanceláře hnutí, tehdy sdělil agentuře RIA Novosti, že sousední země se nemusí obávat o svou bezpečnost.V Afghánistánu probíhá konflikt mezi vládními silami a táliby, kteří se zmocnili významných území ve venkovských oblastech a zahájili ofenzívu proti velkým městům. Eskalace probíhá na pozadí stažení amerických jednotek, o němž ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov prohlásil, že je to přiznání neúspěchu mise Washingtonu v Afghánistánu.Nyní se delegace politické kanceláře hnutí nachází v Moskvě. Setkali se se zvláštním vyslancem ruského prezidenta pro Afghánistán Zamirem Kabulovem a slíbili, že nebudou znepokojovat sousední státy a nedovolí přítomnost IS* v zemi. Rovněž nastínili své cíle a oznámili, že jsou připraveni začít budovat vztahy se Spojenými státy od nuly.*Teroristická organizace zakázaná v RF

https://cz.sputniknews.com/20210709/talibove-oznamili-ze-prevzali-kontrolu-nad-174-afghanskymi-ujezdy-15093070.html

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

talibán, afghánistán