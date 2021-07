https://cz.sputniknews.com/20210709/toaletni-totalita-a-chozeni-muzu-na-damske-zachody-piratsky-poslanec-svym-navrhem-sokoval-twitter-15093829.html

Toaletní totalita a chození mužů na dámské záchody. Pirátský poslanec svým návrhem šokoval Twitter

Pirátský poslanec František Navrkal rozpoutal na Twitteru debatu na kontroverzní téma. V jedné z diskuzí dotyčný totiž prohlásil, že by se na záchody nemělo... 09.07.2021, Sputnik Česká republika

Zpráva o skandálním incidentu z Los Angeles, kde bylo odhaleno, že muž pravidelně chodil na dámské toalety s tím odůvodněním, že má transgenderovou identitu a ukazoval mladým dívkám své genitálie, vyvolal pobouření a diskuze nejen mezi tamními obyvateli, ale také mezi českými uživateli Twitteru. Poslanec za Pirátskou stranu František Navrkal se otevřeně postavil za transgender ženy, které podle jeho názoru mají právo si vybírat, na jaký záchod budou chodit. Klíčovým při rozhodování o tom, kdo může chodit na pánské či dámské záchody, by mělo být nikoliv biologické pohlaví, ale genderová identita, myslí si český politik.S tímto postojem však nesouhlasili někteří uživatelé, jeden z nich poznamenal, že biologičtí muži nemají mít povolení používat dámský záchod, to právě kvůli ženám, jejichž práva v tomto případě budou ohrožena.Názor svého protějšku v diskuzi Navrkal obvinil ze snahy zavést „toaletní totalitu”, zvlášť poté, co dotyčný uživatel napsal, že svou úlohu v procesu ochrany těchto pravidel má mít mimo jiné i policie. Tato současná pravidla podle Navrkala jsou založená jenom na subjektivním chápání situace.Svůj pohled na pozici Navrkala vyjádřil i český novinář Michal Půr, který si nemyslí, že nápad poslance je dostatečně podložený.Ovčáček se kriticky vyjádřil o PirátechMluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček uvedl, co je z jeho pohledu cílem říjnových parlamentních voleb. Lidé by se prý při pohledu na Piráty neměli nechat zmást jejich „obleky a distingovaným vzhledem“.„Nesmíme se nechat zmást tím, že teď nosí obleky a tváří se distingovaně. Totalita se při pokusu získat moc vždy převléká do fraků, aby vypadala přijatelněji,” dodal Jiří Ovčáček.

