U Salcburku vykolejil vlak se školáky, jeden vagón se zřítil do řeky. Na místě je okolo 15 zraněných

Bij Lungau (Oostenrijk, staat Salzburg) is een rijtuig van de #Murtalbahn tegen een omgevallen boom gereden en in de rivier de Mur gestort. De regio heeft afgelopen dagen veel noodweer gehad met overstromingen. Het is gelukkig bij gewonden gebleven. https://t.co/22APKyjy82 pic.twitter.com/mGnOEdqX2B